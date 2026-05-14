‘60kg 돌파’ 한혜진, 댓글에 울었다…“30년 모델 했으면 좀 쪄도 된다더라”

모델 겸 방송인 한혜진이 몸무게 60㎏ 돌파를 고백한 뒤 누리꾼들의 반응에 감동해 눈물을 흘렸다고 밝혔다.

13일 공개된 유튜브 채널 ‘한혜진’ 영상에는 방송인 풍자와 코미디언 엄지윤이 출연해 함께 식사하며 대화를 나누는 모습이 담겼다.

한혜진 유튜브 채널 캡처

최근 32㎏ 감량에 성공한 풍자는 “살이 빠지니까 몸에 멍이 잘 든다”고 말했고, 한혜진은 “뼈랑 가까워져서 그렇다. 나도 이렇게 살찌기 전에는 멍을 달고 살았다”고 답했다.

이어 풍자는 “캠핑장에서 봤을 때는 ‘언니가 이제 내려놨구나. 후배들 양성에 힘쓰려나 보다’라고 생각했다”고 농담했고, 한혜진은 “자리를 내주는 거다”라고 받아쳤다.

한혜진 유튜브 채널 캡처

그러면서 한혜진은 “얼마 전에 처음으로 몸무게 60㎏ 찍은 걸 고백했는데 사람들이 훨씬 보기 좋다고 하더라”며 “30년 가까이 모델 했으면 이제는 좀 쪄도 된다는 말을 보고 진짜 눈물이 났다”고 말했다.

풍자는 “댓글 반응이 정말 좋았다. ‘모델이고 나발이고 풍자랑 맛있는 거나 먹으러 다녀라’는 반응도 있더라”고 전했다. 엄지윤 역시 “행복해보인다”고 말하며 한혜진을 응원했다.

한혜진 유튜브 채널 캡처

한혜진은 최근 테니스를 시작하며 다시 운동에 집중하고 있다고도 밝혔다. 그는 “집에서 테니스장까지 왕복 12㎞를 걷고 한 시간 정도 테니스를 친다”며 “땀과 함께 지방도 빠지고 붓기도 빠지는 느낌”이라고 설명했다.

이어 패션계의 현실도 언급했다. 한혜진은 “협찬 옷 샘플은 대부분 2XS 수준이라 굉장히 작다”며 “스타일리스트가 옷을 가져왔는데 맞지 않으면 안 되기 때문에 체중 관리를 할 수밖에 없다”고 말했다.