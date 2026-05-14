김포시의회, 고유가 민생 추경안 원포인트 임시회 처리

고유가·고물가의 대외적 경제 위기 상황 속에서 시민들 가계 부담이 갈수록 커지고 있다. 경기 김포시의회가 원포인트 임시회를 열어 민생 추가경정예산안을 신속하게 일단락시켰다.

김포시의회 전경

김포시의회는 13일 제267회 임시회에서 2026년도 제2회 추경안 등 시가 제출한 안건을 처리했다. 이번 추경안은 총 331억원 규모의 ‘고유가 피해지원금’ 지급을 중심으로 편성됐다.

시민들의 실질적인 생활 어려움 해소 및 민생 안정을 지원하기 위한 취지다. 시의회 구성원들은 예산의 시급성에 공감하며, 지급이 차질 없이 추진될 수 있도록 심사에 집중했다.

이번에 교통비 부담 완화를 위한 ‘한시적 기후동행카드 페이백’, 농로 개선공사, 병충해 및 기상이변 피해 농가 지원 등 체감도가 높은 사업들이 포함됐다. 시의회는 각 상임위원회와 예산결산특별위 심사를 거쳐 최종적으로 원안 가결했다.

김종혁 의장은 “고유가 피해 지원과 민생 안정을 위해 편성된 추경예산의 필요성에 대해 종합적으로 고려했다”며 “집행부에서는 지원금과 민생사업 예산이 신속히 집행돼 생활 안정에 효율적으로 도움될 수 있도록 해달라”고 말했다.