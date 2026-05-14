코스피, 7,900 넘나들며 '8천피' 시도…코스닥도 상승

개인 '사자' vs 외인 '팔자' 줄다리기…옵션만기일에 매물 출회

美증시 반도체 랠리에 힘입어 7,947까지 뛰어

삼성전자 신고가…SK하이닉스는 전날 급등 후 약세

코스피가 14일 상승 출발하면서 7,900대를 넘나들며 오름세를 이어가고 있다.



이날 오전 9시 21분 현재 코스피는 전날보다 42.37포인트(0.54%) 오른 7,886.38이다.

14일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피가 전 거래일 대비 29.90포인트(0.38%) 상승한 7873.91에 출발했다. 원달러 환율은 0.8원 내린 1489.8원으로, 코스닥지수는 10.09포인트(0.86%) 오른 1187.02에 거래를 시작했다. 뉴시스

지수는 전장 대비 29.90포인트(0.38%) 오른 7,873.91로 출발해 상승세를 지속하고 있다. 장중 한때 7,947.69까지 올라 사상 최초로 '8천피'를 돌파할 수 있을지 주목된다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 0.8원 내린 1,489.8원으로 개장했다.



유가증권시장에서는 6거래일째 개인 순매수와 외국인 순매도가 힘을 겨루는 양상을 이어갔다. 개인은 1조3천739억원 매수 우위로 홀로 지수를 견인 중이다. 외국인과 기관은 각각 1조3천742억원과 979억원 순매도 중이다.



코스피200선물시장에서는 반대로 외국인과 기관이 각각 122억원과 555억원 순매수를 나타내고 있다. 개인은 691억원 매도 우위다.



간밤 뉴욕증시는 인플레이션 상승 우려에도 불구하고 반도체주 랠리가 지속됐다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수가 각각 0.58%, 1.20% 올라 역대 최고가를 경신했지만, 다우존스30 산업평균지수는 0.14% 내렸다.



도널드 트럼프 대통령이 한국시간 14일 오전 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 하는 가운데 엔비디아(2.29%)는 대중 반도체 수출 확대 기대가 커지면서 2% 넘게 올랐다. 주요 기술주로 구성된 필라델피아반도체지수는 2.57% 상승했다.



한편 4월 미국 생산자물가지수(PPI)는 에너지 가격 급등 여파로 전년 대비 6.0% 상승했다. 이는 지난 2022년 12월 이후 가장 높은 상승률을 기록해 인플레이션 우려를 한층 키웠다.



이날 국내 증시는 미국 반도체주 상승세에 탄력을 받아 상승 출발했지만, 옵션 만기일 물량 출회로 지수의 상방이 제한되고 있다.



한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 4월 미국 인플레이션 쇼크에도, 마이크론 등 미국의 인공지능(AI) 및 반도체주의 강세와 한국시간 오전 11시에 시작하는 미-중 정상회담에 대한 기대감에 힘입을 것"이라고 분석했다.



다만 "증시 전반에 걸친 위험자산 선호심리는 유지되고 있어 여타 업종으로 수급 분산이 이루어지는 순환매 장세가 나올 듯하다"고 덧붙였다.



삼성전자[005930]는 3.70% 오른 29만4천500원에 거래되고 있다. 0.70% 하락 출발했지만, 상승전환해 오름세를 이어가고 있다. 장 초반 4.58% 뛴 29만7천원으로 신고가를 경신했다.



전날 7.68% 급등한 SK하이닉스[000660]는 0.96% 내린 195만7천원이다.



코스피 시가총액 상위 종목 중에서는 현대차[005380](0.70%), LG에너지솔루션[373220](2.91%), 삼성물산[028260](4.20%), 한화에어로스페이스[012450](0.47%)가 오르고 있고다. SK스퀘어[402340](-1.43%), 삼성전기[009150](-1.26%), 두산에너빌리티[034020](-1.83%), HD현대중공업[329180](-6.82%), 기아[000270](-1.06%)는 내리고 있다.



업종별로는 보험(3.40%), 건설(2.75%), 의료·정밀기기(2.79%), 유통(2.55%) 등이 상승세를 주도하고 있다. 운송·창고(-2.86%), 통신(-2.66%), 전기·가스(-2.30%)는 하락 중이다.



같은 시간 코스닥 지수는 5.66포인트(0.48%) 오른 1,182.59다.



지수는 이날 10.09포인트(0.86%) 오른 1,187.02로 출발해 상승세를 이어가고 있다.



코스닥 시장에서는 개인과 기관이 각각 841억원과 175억원 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다. 외국인 1조14억원 순매도를 보이고 있다.



알테오젠[196170]의 주가가 7.06% 올라 코스닥 시장 시가총액 1위로 다시 올랐고, 에코프로비엠[247540](2.49%), 에코프로[086520](3.56%), 레인보우로보틱스[277810](0.11%), 리가켐바이오[141080](0.81%) 등이 상승세다. 코오롱티슈진[950160](-3.42%), 삼천당제약[000250](-1.25%), 리노공업[058470](-2.76%), 주성엔지니어링[036930](-1.61%)은 약세다.

<연합>