종합특검, '尹관저 이전 봐주기 감사 의혹' 감사원 등 압수수색

2024년 감사서 업체 선정 경위 등 안 밝혀…'부실 감사' 의혹 정조준

3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 '대통령 집무실·관저 이전 의혹'과 관련해 감사원에 대한 강제수사에 나섰다.



특검팀은 14일 언론 공지를 통해 "대통령 집무실 및 관저 이전 사안에 대한 감사원의 감사 과정에서 위법행위가 있었는지 여부를 수사하기 위해 감사원과 관련자 주거지 3곳에 대한 압수수색영장을 집행 중"이라고 밝혔다.

서울 종로구 감사원 전경. 뉴스1

윤석열 전 대통령은 당선 후 대통령 집무실을 용산 국방부 청사로, 관저를 옛 외교부 장관 공관으로 각각 이전했다.



이후 이를 둘러싼 각종 의혹이 제기되자 감사원이 감사에 착수했고, 이전 및 공사 과정에서 행안부와 경호처의 법령 위반 및 비위가 다수 적발됐다고 2024년 발표했다.



관저 공사를 사실상 총괄한 업체인 21그램이 계약도 하기 전 공사에 착수했고, 15개 무자격 업체에 하도급 공사를 맡겨 건설산업기본법을 위반한 사실 등이 지적됐다.



다만 21그램이 관저 공사 업체로 선정된 경위 등을 구체적으로 밝히지 않아 부실 감사 논란이 일었다.



특검팀은 이날 확보한 자료를 토대로 당시 감사원이 공사 수주 경위 등을 더 조사할 여지가 있었는데도 '봐주기'를 한 게 아닌지 들여다볼 방침이다.



21그램은 김건희 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공을 맡았던 업체다. 실제 김 여사는 이 회사 대표 배우자와 친분이 두터운 것으로 알려져 있다.



21그램은 관저 리모델링 공사를 마친 뒤 준공검사도 받지 않고 14억원이 넘는 대금부터 먼저 지급받은 정황도 확인된 상태다.



종합특검은 이 과정에서 정부 예산이 불법적으로 전용된 것으로 보고 수사를 진행하고 있다.

<연합>