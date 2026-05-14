하정우 "북구를 '대한민국 AI 1번지로"…3대 공약 발표

"교육·돌봄·지역경제 문제, AI 기술 적용해 해결"

더불어민주당 하정우 부산 북갑 국회의원 후보가 14일 북구를 '대한민국 AI(인공지능) 1번지'로 만들겠다는 목표를 제시하며 교육·돌봄·지역경제를 아우르는 3대 공약을 발표했다.



하 후보는 이날 선거 캠프에서 공약 발표 기자회견을 열고 "아이들이 놀이처럼 AI를 배우고, 청소년은 미래를 꿈꾸고, 청년은 성장과 일자리의 기회를 찾으며, 기업은 인재를 발견하는 도시"를 만들겠다며 "AI를 통해 북구의 교육, 돌봄, 경제를 동시에 성장시키겠다"고 밝혔다.

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 더불어민주당 하정우 후보가 지난 7일 부산 북구 구포어린이교통공원에서 연합뉴스와 인터뷰를 하고 있다.

먼저 중장기적인 비전으로 '서부산 AI 테마 밸리 조성'을 제시했다.



그는 "경부선 구포역 주변 구간 철도시설 지하화 이후 상부공간을 AI 산업의 거점으로 조성하겠다"며 "단순한 공원이 아니라 AI 기업·연구소·청년 창업 센터를 집적시켜 '서부산의 테헤란로'이자 대한민국의 새로운 AI 대동맥으로 만들겠다"고 공약했다.



하 후보는 핵심 공약으로 먼저 'AI 교육 1번지 북구'를 제시했다,



부산 최초 AI 특성화 고등학교를 설립하고, 누구나 AI를 배우고 활용할 수 있는 AI 혁신캠퍼스를 조성하겠다고 했다.



아울러 교육부터 취업·창업까지 이어지는 북구형 AI 생태계 클러스터를 구축해 인재 양성과 산업 수요가 선순환하는 구조를 만들겠다는 구상을 내놨다.



하 후보는 "AI 시대 인재가 북구에서 성장하고 정착하는 구조를 만들겠다"며 "AI를 배우러 북구 간다"라는 말이 현실이 되도록 하겠다고 강조했다.

하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 10일 부산 북구의 한 건물에서 자신의 선거사무소 개소식을 열고 전재수 부산시장 후보와 손을 잡고 지지자들에게 인사하고 있다.

하 후보는 두 번째 공약으로 '도시 자체가 돌봄이 되는 AI 노인 돌봄 도시' 구상을 제시했다.



고령화 대응부터 의료·돌봄·이동을 통합한 생활밀착형 AI 돌봄 체계를 구축하고 이를 위해 에이지 기술(Age-Tech) 기업을 유치하겠다고 했다.



긴급 대응이 가능한 AI SOS 24시간 시스템을 도입해 미래형 도시 모델을 북구에 완성하겠다고 약속했다.



그는 세 번째 공약으로 '북구 상권 혁신 프로젝트'로 지역경제를 활성화하겠다고 했다.



전통시장의 환경을 개선하는 것은 물론 AI 기반 상권지원 플랫폼을 구축해 데이터 중심의 상권 분석과 온라인 홍보를 지원하겠다는 것이다.



구포시장을 중심으로 한 로컬테마 상권과 덕천 젊음의 거리 문화 상권을 연계해 청년 창업과 지역 상권의 경쟁력을 동시에 끌어올리겠다고 했다.



하 후보는 "현재의 북구 아이들은 더 나은 학교를 찾아, 청년은 더 나은 일자리를 찾아 떠나고 있는데, 이런 흐름을 바꾸지 않으면 북구의 미래는 없다"며 "하나로 연결된 북구의 교육, 돌봄, 경제 문제 해법을 AI를 통해 찾겠다"고 강조했다.

<연합>