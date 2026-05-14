나이스파크, 브랜드 고객충성도 대상 1위 기념 고객 감사 이벤트 실시

NICE인프라 제공

NICE인프라(대표 이현석)가 운영하는 주차 플랫폼 '나이스파크(NICEPARK)'가 '2026 브랜드 고객충성도 대상' 주차 플랫폼 부문 1위 수상을 기념해 연말까지 고객 감사 이벤트를 진행한다.

이번 행사는 오는 12월 31일까지 이어진다. 주차 정산기와 방문자 키오스크 등 주차 장비를 신규로 구매하는 고객에게는 5년간 무상 유지보수 서비스가 제공된다. 아울러 주차 장비를 재구매하는 고객에게는 최대 10%의 할인 혜택이 주어진다.

나이스파크 측은 "장기간 서비스를 이용해 온 고객들의 신뢰에 보답하기 위해 이번 이벤트를 마련했다"고 밝혔다.

나이스파크는 지난달 한국소비자포럼과 미국 브랜드 평가기관 브랜드키(Brand Keys)가 공동 개발한 고객충성도 평가지표(BCLI)를 기반으로 한 평가에서 주차 플랫폼 부문 1위에 선정됐다. 고객 신뢰도, 재이용 의사, 추천 의향 등 실제 이용 경험을 반영한 점이 특징이다.

나이스파크는 전국 7000여 개 주차장을 운영하며 차량번호 인식 기반 자동 입출차, 무인 정산, 원격 관제 등 주차장 운영 시스템을 제공하고 있다. 24시간 콜센터와 전국 현장지사를 통해 장애 발생 시 원격 대응과 현장 출동이 가능한 운영 체계도 갖추고 있다.

최근에는 아파트 방문차량 키오스크와 방문자 예약 시스템 등으로 사업 영역을 확대하고 있다. 주차장 운영 서비스뿐 아니라 플랫폼 기반 제품 판매 시장까지 범위를 넓히며 수주 확대를 추진하고 있다.

나이스파크 관계자는 "이번 수상은 고객 여러분의 신뢰와 선택이 만들어낸 결과"라며 "이번 이벤트를 통해 고객에게 감사의 마음을 전할 수 있기를 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 안정적인 운영 역량과 고객 중심 서비스를 바탕으로 고객이 안심하고 이용할 수 있는 스마트 주차 환경을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.