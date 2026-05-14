시진핑, 미중정상회담서 '투키디데스함정' 거론…"공존 길 가야"

트럼프 대통령과 반년 만에 대좌…'공동 번영' 거듭 강조

美 대중국 견제 겨냥한 듯 "싸우면 모두에게 상처…적수 아닌 동반자 돼야"

시진핑 중국 국가주석이 14일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 신흥 강대국이 필연적으로 기존 패권국과 충돌한다는 의미의 '투키디데스의 함정'이라는 단어를 거론하며 양국 간 공존을 강조했다.



시 주석은 이날 중국 베이징 인민대회당에서 개최된 트럼프 대통령과의 미중 정상회담 모두발언을 통해 "중미 관계의 안정은 세계에 호재"라며 대국(大國)이 올바른 공존의 길을 가야 한다고 밝혔다.



그는 "중국과 미국이 '투키디데스 함정'을 넘어설 수 있을지, 대국 관계의 새로운 패러다임을 개척할 수 있는지는 역사적 질문"이라며 "나와 당신이 대국의 지도자로서 함께 써내려 가야 할 시대의 응답이기도 하다"고 역설했다.



그레이엄 앨리슨 미국 하버드대 행정대학원 교수가 대중화한 이론인 '투키디데스의 함정'은 신흥 강대국에 대한 두려움이 전쟁을 불러일으킨다고 주장한 고대 역사가 투키디데스의 명제를 재정의한 것이다.

시 주석은 2015년 버락 오바마 대통령과의 워싱턴 미중 정상회담, 2024년 페루 리마 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기로 이뤄진 조 바이든 미 대통령과의 정상회담에서도 해당 이론을 언급하며 미국과의 공존 의지를 내비친 바 있다.



그는 양국이 무역 전쟁이 아닌 협력의 길을 가야 한다는 점을 거듭 당부하며 중국에 대한 미국의 기술 통제와 견제를 우회 겨냥하기도 했다.



시 주석은 "중미 간의 공동 이익은 이견보다 크며, 각자의 성공은 서로에게 기회가 된다고 늘 믿어왔다"며 "양측이 합치면 모두에게 이롭고 싸우면 모두가 상처를 입는다"고 지적했다.



또 "무역 전쟁에는 승자가 없다는 사실이 거듭 입증됐으며, 미중 경제 무역 관계의 본질은 상호 이익과 윈윈 협력"이라며 "의견 차이와 마찰이 있을 때는 대등한 협의만이 유일하게 올바른 선택"이라고 말했다.



이어 "어제 양측 경제 무역 협상단이 전반적으로 균형 있고 긍정적인 결과를 도출한 것은 양국 국민과 세계에 좋은 소식"이라며 "양측은 어렵게 얻어낸 이 긍정적인 흐름을 유지하기 위해 함께 노력해야 한다"고 촉구했다.

사진=로이터연합뉴스

아울러 "적수가 아닌 파트너가 돼 서로를 성취시키고 공동 번영하며, 신시대 대국 간 올바른 공존의 길을 가야한다"며 양국이 글로벌 도전에 함께 대응해 세계에 더 많은 안정성을 주고, 양국 국민 복지와 인류의 운명을 이끌어야 한다고도 짚었다.



집권 1기 때인 2017년 11월 이후 9년 만에 중국을 방문한 트럼프 대통령을 향해서는 "베이징에서 만나게 돼 매우 기쁘다"며 "우리의 만남은 현재 전 세계의 이목을 집중시키고 있다"고 말했다.



또 "양국 및 세계의 중대 사안에 대해 의견을 교환하고, 중미 관계라는 이 거대한 배의 항로를 잘 인도하며 키를 잘 잡아가기를 기대한다"며 "2026년이 중미 관계의 과거를 계승하고 미래를 여는 역사적이고 상징적인 해가 되도록 하자"고 덧붙였다.



한편, 트럼프 대통령과 시 주석의 대면은 작년 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기로 성사된 부산 회담 이후 약 반년 만에 이뤄진 것이다.

<연합>