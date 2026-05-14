삼성물산, 협력사 맞춤형 건설안전 교육…335명 취업 성과

삼성물산이 협력회사 인력난 해소와 청년 취업 지원을 위해 건설안전관리자 양성 교육에 나선다. 교육비 전액을 지원하고 협력사 채용 연계 프로그램도 함께 운영한다.

삼성물산 건설부문은 건설·안전관리 분야 취업을 희망하는 청년 구직자를 대상으로 ‘삼성물산 협력회사 건설안전관리자 양성교육’을 실시한다고 14일 밝혔다.

삼성물산 깃발. 연합뉴스

이번 프로그램은 중소벤처기업부가 총괄하고 중소벤처기업진흥공단·한국경영자총협회가 주관하는 ‘대·중소기업 상생 일자리 프로그램’의 일환이다. 삼성물산은 2018년부터 이 교육을 운영해왔고, 지금까지 586명이 참여해 551명이 수료했다. 이 중 335명은 협력회사를 포함한 건설업계에 취업했다.

모집 대상은 전문대졸 이상 학력을 보유한 만 34세 이하 청년 구직자다. 군 복무 기간을 합산할 경우 최대 만 39세까지 지원할 수 있다. 안전·건축·전기·설비·토목 관련 전공자와 관련 자격증 보유자는 우대한다.

신청은 6월26일까지 멀티캠퍼스 홈페이지를 통해 가능하다. 교육은 7월1일부터 약 6주간 강남역 인근 교육장에서 진행된다. 교육 과정은 건설안전관리 중심의 실무형 프로그램으로 구성됐다. 안전개인역량 강화, 인공지능(AI) 기반 안전업무적용, 건설안전관리 실습 등이 포함된다.

교육비는 중식 지원을 포함해 전액 무료다. 출석률에 따라 최대 60만원의 훈련수당도 지급된다. 약 40개 협력회사와 연계한 채용 프로그램도 함께 운영된다. 모집 인원은 건설관리자 분야 50명, 안전관리자 분야 50명 등 100명이다.

예병용 삼성물산 조달본부장(상무)은 “건설 산업 현장에서 필요로 하는 실무형 인재를 양성하고 청년 구직자의 취업 경쟁력을 높이기 위해 프로그램을 지속 운영하고 있다”며 “앞으로도 협력회사와의 상생은 물론 청년 일자리 확대를 위한 다양한 지원 활동을 이어갈 계획”이라고 말했다.