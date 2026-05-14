방사성의약품 전문기업 듀켐바이오는 올해 1분기 연결 기준 매출 97억 원, 영업이익 12억5,000만 원을 기록하며 성장세를 나타냈다고 14일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 14.7% 늘었고, 영업이익은 87.5% 급증해 수익성이 크게 개선된 것으로 나타났다.

이 같은 실적 개선은 치매 및 암 진단제 부문에서의 시장 점유율 확대가 주된 요인으로 작용했다. 주력 제품인 알츠하이머 진단제 ‘비자밀’과 ‘뉴라체크’의 매출은 전년 대비 32.3% 증가했다. 최근 국내 처방이 시작된 치매 치료제 ‘레켐비’와 일라이 릴리의 ‘키순라’ 등 글로벌 신약 도입이 본격화되면서, 투약 전 필수 검사인 아밀로이드 PET 검사 수요가 실적 성장을 이끈 것으로 분석된다.

특히 듀켐바이오는 국내 아밀로이드 PET 진단 시장의 94% 이상을 점유하고 있어, 치료제 시장 팽창에 따른 직접적인 수혜를 입고 있다. 여기에 1분기부터 매출에 가세한 전립선암 진단제 ‘프로스타시크’는 글로벌 암 표준 가이드라인(NCCN)에 등재된 18F 기반 제품으로, 향후 중장기적인 매출 기반을 더욱 공고히 할 전망이다.

회사는 이러한 진단 사업의 성과를 발판 삼아 위탁개발생산(CDMO) 등 고부가가치 사업으로 영역을 확장한다. 방사성의약품은 동위원소의 짧은 반감기 때문에 신속한 공급 인프라가 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 듀켐바이오는 전국 12개의 제조 시설과 5곳의 GMP 인증 거점을 활용해 글로벌 제약사들의 생산 수요를 흡수한다는 전략이다.

김상우 듀켐바이오 대표는 연내 신규 부지 선정을 완료하고 전용 연구소와 생산 공장 건립을 단계적으로 추진하겠다고 밝혔다. 김 대표는 “진단제 사업의 견고한 성장을 바탕으로 치료용 방사성의약품 CDMO 진출 기반을 마련해 글로벌 리딩 기업으로 도약하겠다”고 강조했다. 듀켐바이오, 1분기 영업이익 전년 대비 87.5% 상승… ‘진단서 치료까지’ 사업 다각화

한편듀켐바이오대표이사 김상우는 대한신경과의사회회장 이상원와 신경계 질환 조기 진단 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힌 바 있다

이번 협약은 환자가 동네 신경과 등 개원 의료기관에서 첫 진찰을 받은 뒤를 갖춘 협력병원에서 필요한 정밀검사를 받을 수 있도록 진료 동선을 정비하는 데 초점이 맞춰졌다알츠하이머병 표적 치료제 도입 이후 베타 아밀로이드검사 수요가 늘고 있는 상황에서환자가 정확한 진단까지 이르는 과정을 보다 매끄럽게 만들겠다는 취지다