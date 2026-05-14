‘어린이날’에도 아이들 챙기더니…뇌사 공무원, 4명 살리고 떠났다

충북 충주시청 박준용 주무관, 끝내 눈 감아

유가족 “고인의 삶 기리자” 장기 기증 결정

15일 시청 광장서 노제…시 “예우와 지원에 최선”

아동 복지 현장에서 헌신하다 갑자기 쓰러져 고인이 된 30대 공무원이 장기 기증을 통해 4명의 환자에게 새 생명이라는 선물을 남겼다.

14일 충북 충주시에 따르면 여성청소년과 아동친화드림팀 소속 박준용 주무관(39)이 전날 끝내 눈을 감았다. 지난 6일 업무를 수행하던 중 의식을 잃고 쓰러진 지 7일 만이다.

고 박준용 주무관. 충주시 제공.

6층 화장실에 쓰러진 채 발견된 고인은 곧바로 병원으로 이송돼 치료를 받았다. 하지만 심정지로 인한 뇌사 상태에 빠졌다.

비통함 속에서도 유가족은 평소 소외된 이웃을 위해 헌신했던 고인의 삶을 기리고자 장기 기증이라는 숭고한 결단을 내렸다. 기증된 장기는 이식을 기다리던 환자 4명에게 전달돼 새로운 삶의 희망이 됐다.

2021년 사회복지직으로 임용된 고인은 줄곧 시민 복지와 아동 돌봄의 최일선에서 묵묵히 일해왔다. 특히 올해부터 지역 내 아동센터 34곳의 운영 지원과 현장 점검, 민원 대응 등 과중한 업무 속에서도 미소를 잃지 않고 책임감 있게 업무를 수행한 것으로 알려졌다.

동료들에 따르면 박 주무관은 쓰러지기 직전인 어린이날 연휴 기간에도 행사장에서 아이들을 위해 구슬땀을 흘렸다. 평소 지병도 없던 터라 갑작스러운 비보는 주변의 안타까움을 더하고 있다. 시는 유가족 지원과 장례 절차 지원 등에 이어 고인의 헌신을 기리기 위한 내부 추모 분위기도 이어가고 있다. 15일 오전에는 고인의 일터였던 시청 광장에서 동료 직원들의 애도 속에 노제가 엄수할 예정이다.

시 관계자는 “시민 복지를 위해 누구보다 성실하게 일해 온 소중한 인재를 잃어 참담한 심정”이라며 “고인의 노고가 헛되지 않게 예우와 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.