코스피, 또 사상최고 7981…'8천피' 19포인트 남았다

7,900선 돌파한 코스피 (서울=연합뉴스) 서대연 기자 = 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비29.90p(0.38%) 오른 7,873.91으로 출발했다. 2026.5.14 dwise@yna.co.kr/2026-05-14 09:24:14/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

코스피가 12일 개인 투자자들의 매수세에 힘입어 7,900대로 상승 마감했다.

이날 코스피는 전날보다 137.40포인트(1.75%) 오른 7,981.41로 장을 마쳤다. '8천피'까지 약 19포인트 남은 셈이다.

지수는 전장 대비 29.90포인트(0.38%) 오른 7,873.91로 출발해 장중 한때 7,991.04까지 뛰기도 했다.

코스닥 지수는 전날보다 14.16포인트(1.20%) 오른 1,191.09다.

<연합>