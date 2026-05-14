코스피, 또 사상최고 7981…'8천피' 19포인트 남았다

코스피가 12일 개인 투자자들의 매수세에 힘입어 7,900대로 상승 마감했다.
이날 코스피는 전날보다 137.40포인트(1.75%) 오른 7,981.41로 장을 마쳤다. '8천피'까지 약 19포인트 남은 셈이다.
지수는 전장 대비 29.90포인트(0.38%) 오른 7,873.91로 출발해 장중 한때 7,991.04까지 뛰기도 했다.
코스닥 지수는 전날보다 14.16포인트(1.20%) 오른 1,191.09다.
<연합>
코스피가 12일 개인 투자자들의 매수세에 힘입어 7,900대로 상승 마감했다.
이날 코스피는 전날보다 137.40포인트(1.75%) 오른 7,981.41로 장을 마쳤다. '8천피'까지 약 19포인트 남은 셈이다.
지수는 전장 대비 29.90포인트(0.38%) 오른 7,873.91로 출발해 장중 한때 7,991.04까지 뛰기도 했다.
코스닥 지수는 전날보다 14.16포인트(1.20%) 오른 1,191.09다.
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