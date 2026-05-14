알리페이에 4000만명 고객정보 유출한 카카오페이… 경찰, 수사 착수

경찰, 알리페이에 542억건 전송 혐의 카카오페이 법인 수사 착수

애플 아이폰 이용자, 결제 수단 등록 과정서 발생…“정보 관리 부실”

국내 간편결제 서비스 강자인 ‘카카오페이’가 고객 개인정보 관리 부실로 수사와 과징금 처분 등을 받게 됐다.

경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 고객 동의 없이 개인정보를 중국 알리페이에 넘긴 혐의(신용정보법 위반)로 카카오페이 법인에 대한 수사를 진행 중이라고 14일 밝혔다.

카카오페이. 연합뉴스

이번 수사는 금융감독원의 수사 의뢰를 받아 지난 3월부터 시작됐다.

경찰은 금감원 자료를 바탕으로 형사 처벌 여부를 집중적으로 들여다보고 있다.

금감원에 따르면, 카카오페이는 2018년부터 2024년 5월까지 고객 4045만명 규모의 개인정보 542억건을 중국 알리페이 측에 무단 전송한 혐의를 받는다.

이는 애플 아이폰 이용자가 카카오페이를 결제 수단으로 등록하는 과정에서 발생했다.

당시 카카오페이는 암호화된 휴대전화 번호, 이메일 주소, 충전 잔고 등 민감 정보를 알리페이를 경유해 애플 측에 전송했다. 알리페이는 전송받은 정보를 고객별 자금 부족 가능성을 점수화하는 모델 등에 활용한 것으로 드러났다.

경기남부경찰청. 연합뉴스

이 같은 사실은 지난해 8월 금감원 발표를 통해 세간에 처음 알려졌다. 시민단체의 검찰 고발을 거쳐 사건이 서울 수서경찰서로 배당됐으나 금감원 조사와 수사가 병행된다는 이유로 큰 진전이 없었다.

경기남부청 관계자는 “금감원으로부터 관련 자료를 전달받아 들여다보며 수사 방향을 정하고 있는 단계”라고 설명했다.

앞서 금감원은 지난 2월 카카오페이에 ‘기관경고’ 중징계와 함께 과징금 약 129억원, 과태료 480만원을 부과한 바 있다.