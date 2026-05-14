수소연료전지 시장 축소 우려에… 김소희 의원 “최소 시장 보장해야”

국회 기후위기특별위원회 소속 야당 의원들이 정부의 수소연료전지 산업 정책에 대해 “시장 축소 시도를 중단하고 국내 기업들이 버틸 수 있는 최소한의 시장을 보장해야 한다”고 촉구했다.

기후위기특별위원회 소속 국민의힘 김소희 의원과 김용태 의원은 14일 국회에서 수소연료전지 공급망 협력사 관계자들과 함께 기자회견을 열고 “정부 정책을 믿고 피땀 흘려온 국내 250여 개 수소연료전지 기업들이 벼랑 끝으로 내몰리고 있다”고 지적했다.

수소연료전지는 수소와 산소의 화학반응을 통해 전기를 만드는 발전 장치다. 인공지능(AI) 데이터센터 가동에 필요한 전력 수요가 급증함에 따라 전 세계에서는 수소연료전지가 전력난 해소의 핵심적 역할을 할 것으로 전망하고 있다. 하지만 최근 국내 수소연료전지 업계에는 비상등이 켜졌다. 일반수소발전시장 입찰 물량이 대폭 축소되거나 시장 자체가 위축될 수 있다는 우려가 제기되면서다.

정부는 2019년 ‘수소경제 활성화 로드맵’을 통해 2040년까지 발전용 연료전지를 15기가와트(GW) 규모로 확대하겠다는 목표를 제시한 바 있다. 이를 바탕으로 국내 기업들은 생산설비 확충과 연구개발 투자에 나서며 수소연료전지 공급망과 산업 생태계를 구축해 왔다.

수소연료전지 기업들은 정부가 운영하는 ‘일반수소발전시장’을 통해 경쟁입찰 방식으로 낙찰을 받아야 발전사업을 이어갈 수 있다. 향후 5년간 최소 200메가와트(MW) 규모의 실증 시장을 유지해달라는 것이 업계의 요구다.

수소연료전지 공급망 협력사 에너플레이트 김동윤 대표는 “시장 축소와 정책 리스크가 커질 경우 투자 중단과 인력 유출까지 이어질 수 있다”며 “정부 정책을 믿고 투자한 기업 입장에서는 사실상 버틸 방법이 없다”고 목소리를 높였다.

김 의원은 “인공지능(AI) 데이터센터 시대를 맞아 글로벌 기업으로 성장한 블룸에너지(Bloom Energy)처럼 한국에서도 충분히 경쟁력 있는 기업이 나올 수 있었다”며 “국내 시장을 닫아 결국 해외 기업만 키우는 결과가 되어선 안 된다”고 지적했다.

그러면서 “에너지 정책이 기후에너지환경부 장관 개인의 호불호에 따라 흔들려서는 안 된다”며 “국내 기업들이 청정수소 시대로 전환해 글로벌 수출산업으로 성장할 수 있도록 최소한의 시장은 반드시 보장돼야 한다”고 강조했다.