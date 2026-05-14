경기도, ‘스타트업 다보스’ 문 연다…글로벌 진출 ‘멤버십’ 가동

WEF 네트워크 활용 초기 기업 50곳 선발…‘성장 사다리’ 구축

AI·반도체 등 전략산업 집중 지원…판교發 글로벌 스케일업 가속

경기도가 세계경제포럼(WEF)과의 파트너십을 바탕으로 도내 유망 스타트업의 글로벌 시장 진출을 돕는다. 단순한 자금 지원 방식에서 벗어나 세계 최고 권위의 경제 네트워크를 활용, 초기 기업의 체급을 키우는 ‘글로벌 성장 사다리’를 본격 가동한다는 구상이다.

경기도경제과학진흥원.

경기도와 경기도경제과학진흥원은 ‘2026 4차산업혁명센터(C4IR) Korea 멤버십 프로그램’에 참여할 초기·성장 단계 기업 50곳을 모집한다고 14일 밝혔다.

이번 프로그램의 핵심은 세계경제포럼이 보유한 글로벌 4차산업혁명센터 네트워크와의 연계다. 앞서 김동연 경기지사는 2024년 1월 다보스포럼 현장에서 클라우스 슈밥 WEF 의장과 협약을 맺고, 전 세계 19번째이자 국내 최초로 ‘스타트업 중심’ 센터를 유치한 바 있다.

지원 대상은 인공지능(AI), 반도체, 스마트 제조, 기후테크, 바이오 등 미래 전략산업 분야의 스타트업이다. 누적 투자액 10억원 안팎의 초기 기업을 중심으로 선발해, 그동안 투자액 30억원 이상의 중견 스타트업에 집중됐던 ‘코리아 프론티어’ 프로그램과 차별화했다.

경기도청.

선정된 기업에는 맞춤형 액셀러레이팅과 함께 WEF 주관 글로벌 행사 참여, 링크드인 기반 글로벌 홍보, C4IR 전용 네트워크 활용 기회 등이 제공된다.

지난해 하계 다보스 포럼에선 경기도 4차산업혁명센터의 추천을 받은 로보콘(오산), 하이리움산업(평택)이 ‘기술 선구자 스타트업’으로 선정되는 등 도내 기업들이 글로벌 무대에서 구체적 성과를 내고 있다.

김진욱 경기도 디지털혁신정책팀장은 “이번 멤버십은 초기 스타트업이 글로벌 무대에서 기술력을 증명하는 연결고리가 될 것”이라고 설명했다.