BTS, 월드컵 결승전 ‘하프타임 쇼’ 선다

7월 19일 뉴욕 뉴저지 스타디움

팝가수 마돈나·샤키라와 한무대

그룹 방탄소년단(BTS)이 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 ‘하프타임 쇼’ 무대에 오른다.

국제축구연맹(FIFA)과 시티즌(Global Citizen)은 오는 7월 19일(현지시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 개최되는 월드컵 결승전 하프타임 쇼에서 BTS가 팝가수 마돈나, 샤키라와 함께 무대를 선보인다고 14일 밝혔다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 월드컵 사상 처음으로 도입되는 결승전 하프타임 쇼에서 팝가수 마돈나, 샤키라와 함께 무대를 선보인다. 글로벌 시티즌 제공

월드컵 결승전에서 하프타임 쇼가 열리는 것은 이번이 처음이다. 공연 제작은 빈곤 퇴치와 기후위기 대응, 교육 기회 확대 등을 위해 국제 캠페인과 음악 행사를 진행하는 비영리 단체 글로벌 시티즌이 맡았고, 공연 기획과 출연 아티스트 선정은 ‘마이 유니버스(My Universe)’로 BTS와 협업한 인연이 있는 밴드 콜드플레이의 크리스 마틴이 담당했다.

FIFA는 이번 공연이 ‘FIFA 글로벌 시티즌 교육 기금’의 취지를 알리고, 소외 지역 어린이들의 교육·스포츠 접근성 확대를 위한 모금 캠페인에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

BTS는 소속사 빅히트 뮤직을 통해 “전 세계가 함께하는 뜻깊은 무대에 서게 되어 큰 영광”이라며 “음악은 희망과 화합을 전하는 보편적인 언어라고 믿는다. 이번 월드컵을 통해 글로벌 시청자들과 그 메시지를 나누고 어린이들의 교육 기회 확대에 힘을 보탤 수 있어 더욱 의미가 깊다”고 소감을 전했다. BTS와 월드컵의 인연이 이번이 처음이 아니다. 앞서 2022 카타르 월드컵에서 BTS 멤버 정국이 공식 사운드트랙 ‘드리머스(Dreamers)’를 부르고 개막식 공연을 펼친 바 있다.

한편, BTS는 오는 16∼17일과 20일 미국 스탠퍼드 스타디움에서 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 공연을 연다.