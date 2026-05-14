시진핑 “투키디데스 함정 넘어서야”… 美에 대등한 공존 압박 [미·중 정상회담]

산적한 과제, 무슨 얘기 오갔나



習, 신형 강대국간 패권전쟁 언급

“이견 통제되는 상시적 안정 지향”

‘전략적 안정관계’ 새 포지션 제시



트럼프 “미·중 세계서 가장 강력

양국 협력 세계를 위해 좋은 일”

‘대만문제 논의했나’ 질문엔 침묵



中 외교부 “우크라·한반도 논의”

9년 만의 도널드 트럼프 미국 대통령 방중으로 이뤄진 미·중 정상회담에서 양국은 이란 전쟁과 대만 문제, 무역 갈등 등 다양한 분야를 논의했다. 특히 시진핑 중국 국가주석이 ‘투키디데스의 함정’을 언급하면서 주요 2개국(G2) 구도를 둘러싼 미·중 패권경쟁 상황에 관심이 쏠린다.

시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 14일(현지시간) 중국 베이징의 명소 톈탄공원을 방문해 기념 촬영을 하고 있다. 톈탄공원은 명나라 영락제가 건설한 황실 제단으로 세계문화유적이기도 하다. AP연합뉴스

14일 중국 외교부에 따르면 시 주석은 정상회담 모두발언에서부터 투키디데스의 함정을 정면으로 거론했다. 시 주석은 “중·미 양국이 투키디데스의 함정을 뛰어넘어 대국(大國) 관계의 새로운 패러다임을 창출할 수 있을 것인가”라고 자문하며, 이를 “대국 리더들이 함께 써 내려 가야 할 시대의 답안지”라고 규정했다.



고대 스파르타와 아테네 간 전쟁처럼 신흥 강대국이 기존 패권국의 지위를 위협할 때 전쟁이 필연적으로 발생한다는 이 개념을 시 주석이 다시 꺼내 든 것은 역설적으로 중국이 이미 미국과 대등한 위치에 올라섰음을 대내외에 공표한 것으로 풀이된다. 투키디데스의 함정은 과거 버락 오바마 행정부 시절 “태평양은 두 대국을 수용할 만큼 넓다”며 제안했던 ‘신형 대국 관계’가 트럼프 대통령 집권 이후 미국의 견제로 사실상 무력화되자, 이번에는 이란 전쟁 등 미국의 대외적 약점을 지렛대 삼아 ‘대등한 공존’을 더욱 강하게 압박한 셈이다.



실제로 전문가들 사이에서는 이번 회담이 미국 ‘일강’ 체제에서 ‘미·중 양강’ 시대로의 실질적 전환을 알리는 이정표가 될 가능성이 있다는 분석도 나왔다. 한때 시 주석의 ‘외교 책사’로도 불렸던 정융녠 홍콩중문대학 선전캠퍼스 공공정책학원 원장은 최근 인터뷰에서 이미 G2 구도가 이뤄진 만큼 미국이 제로섬적 사고를 버리고 협력해야 한다고 주장했다.

G2핵심들 대면 14일 중국 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석(오른쪽)이 스콧 베선트 미 재무장관(왼쪽 두 번째)과 악수하고 있다. 베이징=로이터연합뉴스

시 주석은 이번 회담을 통해 ‘중·미 건설적 전략 안정 관계’라는 새로운 포지셔닝을 제시하기도 했다. 이는 향후 3년 이상을 내다보는 전략적 지침으로, 경쟁은 하되 이견은 관리 가능한 상시적 안정을 유지하자는 중국식 해법이다. 시 주석은 “건설적 전략 안정은 협력을 위주로 하는 적극적 안정이어야 하며, 경쟁이 절제된 양호한 안정이어야 하고, 이견이 통제 가능한 상시적 안정이어야 하며, 평화가 기대되는 지속적 안정이어야 한다”고 설명했다.



중국 외교부에 따르면 트럼프 대통령은 “나는 시 주석과 함께 소통과 협력을 강화하고 이견을 적절히 해결하여 역사상 가장 좋은 미·중 관계를 열고 양국의 더욱 아름다운 미래를 창출할 용의가 있다”고 밝혔다. 그는 그러면서 “미·중은 세계에서 가장 중요하고 강력한 국가이며, 미·중 협력은 양국과 세계를 위해 많은 큰일과 좋은 일을 할 수 있다”고 덧붙였다.



이번 회담에서는 대만 문제와 관련한 수위 높은 발언도 나왔다. 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 정상회담에서 “대만 문제는 중·미 관계에서 가장 중요한 문제”라며 “(대만 문제를) 잘못 처리하면 양국은 부딪치거나 충돌할 것이고, 중·미 관계 전체를 매우 위험한 지경으로 밀어 넣을 것”이라고 경고했다. 시 주석은 ‘대만 독립’과 대만해협의 평화가 “물과 불처럼 섞일 수 없다(水火不容·수화불용)”는 강한 어조의 사자성어를 동원해 트럼프 대통령에게 신중한 처신을 요구했다.



통상적인 외교 수사에서 벗어나 ‘충돌’이라는 직접적인 물리적 표현을 사용한 것은 이례적이다. ‘미·중 충돌’을 직접 경고한 시 주석의 언급은 그간 중국의 대만 문제 발언들과 비교할 때 한층 수위가 높아진 것이라는 평가가 나온다.



중국은 대만 문제를 ‘핵심이익 중의 핵심’으로 규정하면서 미국의 대(對)대만 무기 판매와 중국의 강경 행동 견제 등에 민감하게 반응해왔고, 대만 문제는 정상회담을 비롯한 미·중 대화에서 거의 빠지지 않는 이슈였다. 다만 미·중 관세 전쟁이 최대 화두였던 지난해 10월 부산 정상회담에선 거론되지 않았다.



중국은 이날 미·중 정상회담 전에 ‘대만 문제’, ‘민주주의와 인권’, ‘발전 경로와 정치 시스템’, ‘중국의 발전 권리’ 등 4대 레드라인을 발표했고, 대만 문제는 여기에서 맨 앞자리에 올라갔다.

G2핵심들 대면 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 14일 중국 베이징 인민대회당에서 둥쥔 중국 국방부장(왼쪽 두 번째)의 경례를 받고 있다. 베이징=AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 정상회담 이후 톈탄(天壇·천단)공원을 방문한 자리에서 ‘시 주석과의 회담이 어땠냐’는 기자의 질문에 “훌륭하다”고 말하면서도 ‘정상회담에서 대만 문제를 논의했느냐’는 질문에는 침묵을 지키며 비공개 회담에서 양국 정상 간에 긴장감이 감돌았음을 시사했다.



양국 간 경제협력 확대도 기대된다. 트럼프 대통령은 방중에 동행한 미국 기업인들을 언급하며 “미국 기업인들이 무역과 사업을 고대하고 있다. 전적으로 상호주의적이 될 것”이라고 했다. 미 기업인들의 희망 사항을 언급하는 방식이기는 했지만 중국이 미국에 내놓는 ‘선물’에 비례해 미국도 ‘선물’을 준비했음을 시사하는 발언으로 해석된다.