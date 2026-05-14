트럼프, 손 맞잡고 시진핑 어깨 툭툭… 아이들 환호에 미소 [미·중 정상회담]

6개월 만에 다시 만난 양 정상



외교·안보·무역 핵심 참모 총출동

국방장관도 대동… 군사 논의 시사

머스크·젠슨 황 “회담 훌륭했다”



회담 후 톈탄공원 함께 둘러봐

명·청 때 제례 지낸 역사적 명소

15일 習 집무실 ‘중난하이’서 오찬

도널드 트럼프 미국 대통령은 재계 거물들은 물론 외교·무역 핵심 참모와 국방장관까지 대동해 9년 만에 중국을 국빈 방문했다. 시진핑 중국 국가주석은 14일 정상회담 장소인 베이징 인민대회당 앞에서 트럼프 대통령을 직접 맞이하며 환영했다.

화동들 향해 박수 치는 트럼프 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 14일 베이징 인민대회당에서 청소년들의 환영을 받자 시진핑 중국 국가주석과 잠시 멈춰 서서 박수로 답례하고 있다.

미국 백악관 취재단에 따르면 내각 인사 중에서는 마코 루비오 국무장관 겸 국가안보보좌관, 피트 헤그세스 국방장관, 스콧 베선트 재무장관, 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표 등 외교와 안보, 무역 분야 핵심 인물들이 방중단에 포함됐다. 무역과 외교 현안은 물론, 군사 문제까지 논의할 것을 시사하는 대목이었다.



특히 현직 미 국방장관이 중국을 찾은 것은 트럼프 1기 때인 2018년 제임스 매티스 당시 국방장관 이후 8년 만이며, 대통령 방중을 수행한 것은 1972년 리처드 닉슨 당시 대통령의 방중 이후 54년 만이라고 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다. 중국의 장래 대만 침공 가능성이 미국의 중대한 안보 우려로 자리하고 있는 상황에서 헤그세스 장관이 정상회담에 배석하는 것은 그 자체로 중국에 보내는 ‘견제구’로 풀이된다.

환한 표정 수행단으로 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 중국에 온 일론 머스크 테슬라 CEO가 확대 회담에 참석한 뒤 이동하고 있다. 베이징=로이터연합뉴스

방중 수행단에 포함된 재계 인사 중에서는 트럼프 대통령과의 최근 관계를 복원한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 단연 눈에 띈다. 머스크는 중국 상하이에 대규모 테슬라 공장을 운영 중이기에 미·중 관계에 상당한 영향을 받을 수밖에 없는 입장이다.



머스크 CEO와 젠슨 황 엔비디아 CEO, 팀 쿡 애플 CEO 등은 트럼프 방중단 자격으로 참석, 시 주석을 접견했다. 이들은 미·중 정상회담 분위기에 대해 “매우 훌륭했다”고 긍정적으로 전했다. 쿡 CEO는 취재진에 ‘브이(V)’와 ‘엄지 척’ 포즈를 취하기도 했다.

트럼프 대통령은 이날 오전 10시쯤 정상회담 장소인 베이징 인민대회당에 전용차 ‘비스트’를 타고 도착했다. 인민대회당 앞에 나와 기다리던 시 주석이 직접 맞이했다. 비스트에서 내린 트럼프 대통령이 상의 단추를 채우고 예를 갖춰 오른손을 내밀며 다가가자 기다리던 시 주석도 오른손을 내밀었고, 두 정상은 지난해 10월 말 한국 부산에서 만난 지 약 6개월 만에 손을 맞잡았다. 악수와 함께 트럼프 대통령은 시 주석의 왼팔을 손으로 툭툭 치며 친구를 다시 만난 듯한 분위기를 연출했다. 트럼프 대통령과 시 주석은 인민대회당 앞에 도열한 자국 회담 참석자들을 번갈아 상대측에 소개했다. 이어 양국의 국가 연주와 예포 발사 속에 중국 의장대를 사열했다. 레드카펫 옆에서 꽃을 든 아이들이 환영하자 트럼프 대통령과 시 주석은 미소를 지었다.



양국 정상은 역 2시간15분 동안의 정상회담을 마친 뒤 함께 톈탄(天壇·천단) 공원을 둘러봤다. 시 주석이 직접 안내했다. 톈탄공원은 과거 명·청 시기 황제가 하늘에 제사를 지내던 역사적 명소다. 1420년 명나라 영락제 때 착공됐고 이후 증축을 거쳤다. 현존하는 중국 최대의 고대 제례용 건축 공간이자 유네스코 세계문화유산이다. 톈탄의 남쪽 모서리는 직각, 북쪽 모서리는 원형인데 이는 ‘하늘은 둥글고 땅은 네모나다’는 고대 중국의 우주관을 반영한 것이다.



난징대학 국제관계학원 주펑 원장은 “트럼프 대통령은 종교적 의식이 강한 인물인 점을 고려했을 때 이 일정은 상당 부분 트럼프의 취향을 반영한 것”이라고 평가했다.

환한 표정 수행단으로 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 중국에 온 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 확대 회담에 참석한 뒤 이동하고 있다. 베이징=AP연합뉴스

15일 일정이 진행되는 중난하이도 관심을 끈다. 중난하이는 중국 지도부의 집무실·관저가 있어 경계가 삼엄하고 ‘중국 권력의 심장부’로 불리는 곳이다. 중국은 외국지도자 방문 시 댜오위타이(釣魚臺) 국빈관을 주로 이용했는데, 시 주석은 중난하이로 트럼프 대통령을 초청했다.



앞서 마오쩌둥 당시 주석은 1972년 2월 중난하이에 있던 자신의 서재에서 닉슨 대통령을 만났다. 당시 미·중은 미수교 상태였고, 닉슨은 중국을 방문한 첫 대통령이었다.