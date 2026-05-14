노후 F-5 전투기, 2027년 조기 퇴역

공군, 무인전력·AI 체계 구축 방침

KF-21 등 차세대 전력 전환 속도

공군이 새로운 무인 전력과 인공지능(AI) 체계 구축 방침을 밝혔다. 또한 장기간 운용으로 노후화한 F-5 전투기의 퇴역 시점을 2027년으로 앞당긴다.

손석락 공군참모총장은 지난 13일 제15특수임무비행단에서 열린 기자간담회에서 “공군의 미래는 인간과 AI가 더 스마트하게 연결되는 체계”라며 “최선을 다해 패러다임을 전환할 생각”이라고 밝혔다.

한국형 초음속 전투기 KF-21 ‘보라매’ 이륙 국내 기술로 독자 개발한 한국형 전투기 KF-21 ‘보라매’ 양산 1호기가 지난 13일 경남 사천 제3훈련비행단에서 이륙하고 있다. 스텔스 기능을 갖추고 있으며 우리나라가 세계 8번째로 개발에 성공한 ‘4.5세대 이상’ 초음속 전투기다. 사천기지와 접한 한국항공우주산업(KAI) 최종조립동에선 18대가 생산되고 있다. 김종출 KAI 사장은 이날 “인도네시아·필리핀·말레이시아 등 여러 국가와 KF-21 수출을 논의 중이고 현재 200대 이상 물량에 대해 논의가 이뤄지고 있다”고 밝혔다. 사천=사진공동취재단

저비용 무인전력 도입도 추진할 방침이다. 손 총장은 “샤헤드(이란제 자폭드론) 사례처럼 무인 공격기 개념도 신속히 준비해야 한다”며 “2030년대 초까지 개전 초기 대량 운용이 가능한 루카스(LUCAS)와 같은 저비용 무인 전력 도입을 추진하겠다”고 말했다. 루카스 드론은 이란 전쟁 초기 미군이 이란 내륙 공습에 투입한 저가 드론이다. 손 총장은 “2040년대를 목표로 AI 파일럿을 개발하고 더 나아가 무인 전투 비행대대로의 전환을 준비하고 있다”며 AI 기반 운영체계 구축 계획도 언급했다. AI를 활용한 지리정보 수집관리체계와 표적처리체계 등을 예로 들며 “북한 내 표적 수천개를 누가 언제 어떤 자산으로 감시할지를 AI가 자동으로 계산하고 배분하는 체계를 현실화할 것”이라며 “올해 말까지 AI 기반 한국형 정보수집 관리체계를 전력화할 것”이라고 덧붙였다.

손 총장은 또 F-5의 퇴역 시기를 기존에 설정했던 2030년에서 2027년으로 앞당기겠다고 밝혔다. F-5는 1965년 한국 공군에 처음 도입된 미국산 기종으로 1980년대 국내에서 면허생산이 이뤄졌다. 현재 미국산 도입 기체와 국내 면허생산 기체를 합쳐 50여대가 일선에 남아 있으며, KF-21과 F-35A 등으로 대체될 전망이다.