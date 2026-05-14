1인 투표지 7장… 29∼30일 사전투표 [6·3 지방선거]

15일까지 지방선거 후보 등록

국회의원 재보선 지역은 8장

교육감, 기호없어 이름 확인해야

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거에 출마하는 후보자 등록이 14일부터 이틀간 진행된다.

지난 11일 인천 미추홀구 인천시선거관리위원회에서 열린 공정선거참관단 사전설명회에 참석한 공정선거참관단들이 사전투표 장비 시연을 지켜보고 있다. 연합뉴스

14일 중앙선거관리위원회에 따르면 후보자는 만 18세 이상(2008년 6월4일 출생자 포함)이고, 공직선거법에서 정한 피선거권 결격사유가 없어야 한다. 아울러 지방선거 출마자는 올해 4월5일 이전부터 해당 지방자치단체의 관할구역 안에 주민등록이 돼 있어야 한다. 후보자 등록 상황과 후보자가 제출한 재산·병역·전과·학력·세금 납부·체납사항·공직선거 입후보경력 등은 다음달 3일 선거일까지 중앙선관위 선거통계시스템(https://info.nec.go.kr)에 공개된다. 선거 여론조사 결과 공표는 28일부터 금지되며 사전투표는 29∼30일 이틀간 진행된다. 투표 시간은 오전 6시에서 오후 6시까지다.



지방선거 당일 유권자들은 기본적으로 7장의 투표용지를 받는다. 이번 지방선거에서는 교육감, 시·도지사, 구·시·군의 장, 지역구 시·도의원, 비례대표 시·도의원, 지역구 구·시·군의원, 비례대표 구·시·군의원 총 7개의 선거가 동시에 치러진다. 다만 기초단체장 선거와 기초의회 선거를 치르지 않는 세종과 제주 유권자들은 4장의 투표용지를 받는다. 국회의원 재보궐 선거가 함께 치러지는 14개 선거구 유권자들은 여기에 1장을 더 받게 된다.



교육감 선거 투표용지에는 정당명이나 기호가 쓰여 있지 않기 때문에 투표용지를 받고 자신이 찍으려는 후보자의 이름을 반드시 확인해야 한다.



후보자 기호는 국회 의석을 가진 원내 정당의 경우, 5석 이상의 지역구 국회의원 의석을 가진 정당 또는 직전 대통령 선거나 비례대표 국회의원 선거 또는 비례대표 지방선거에서 3 이상의 득표를 한 정당에 의석수 순서대로 ‘전국 통일 기호’가 부여된다. 국회 의석수가 가장 많은 더불어민주당이 기호 1번, 국민의힘이 기호 2번을 받는다. 지역구 의석은 없지만 지난 총선 비례대표 국회의원 선거에서 24.25를 득표해 12석을 확보한 조국혁신당은 기호 3번, 지역구 국회의원 1석을 포함해 국회 의석이 3석인 개혁신당은 기호 4번을 각각 받는다.