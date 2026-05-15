청주국제공항이 대외적인 악조건 속에서도 최고 이용 실적으로 ‘국제 관문 공항’으로 비상하고 있다.
14일 한국공항공사 항공통계에 따르면 지난 한 달간 청주공항 이용객은 41만1952명이었다. 이는 전년 동월 대비 18.4% 증가한 것으로 올해 1분기에 이어 4개월 연속 40만명 이상이 공항을 찾았다.
이번 실적은 고유가 상황과 일부 노선의 감편 운영 등 불리한 여건 속에서 거둔 성과다. 특히 지난달 청주공항 국제선 이용객은 16만2552명으로 전년 동월(11만1935명) 대비 무려 45.2%나 급증했다.
전국 단위 비교에서도 청주공항의 입지는 돋보인다. 올해 1~4월 누적 이용객 기준 청주공항은 177만명(인천 제외)을 기록했다. 이는 제주(982만명), 김포(759만명), 김해(629만명)에 이어 네 번째다.
특히 국제선 부문의 성장세가 눈에 띈다. 지난달 기준 지방공항 국제선 증가율 순위에서 청주공항(45.2%)은 제주(32.8%), 김해(26.4%), 김포(21.3%)를 제치고 전국 1위를 차지했다. 누적 실적(1~4월)에서도 국제선 여객은 전년 대비 62.6% 증가한 81만8854명을 기록했다.
한국공항공사는 2032년까지 총 3168억원을 투자해 시설 개선에 나선다. 국제선 터미널을 증축해 연간 300만명으로 처리 능력을 확대하고 3만4000㎡ 규모의 제2주차빌딩을 건립해 1000면의 주차 공간을 추가로 확보한다. 여기에 바이오 검색대 도입 등 첨단 시스템을 강화하고 보안검색 인력 확충 등 편의성과 신속성을 높인다.
도 관계자는 “지방공항 최대 규모의 기반 투자로 청주공항을 대한민국을 대표하는 편리하고 쾌적한 하늘길로 만들겠다”고 밝혔다.
청주공항, 고유가·감편에도 ‘고공행진’
4개월 연속 40만명 돌파 ‘기염’
청주국제공항이 대외적인 악조건 속에서도 최고 이용 실적으로 ‘국제 관문 공항’으로 비상하고 있다.
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