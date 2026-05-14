노동장관 “노동자 없는 기업 없고 회사 망하라고 설립된 노조 없어”

자신의 X에 ‘민주주의는 대화의 힘을 믿는 것’ 글 올려

삼성전자 파업 전운에 노사 대화 재차 촉구

삼성전자의 총파업 위기가 고조된 가운데 김영훈 고용노동부 장관이 14일 노사의 대화를 재차 촉구했다.

김영훈 고용노동부 장관이 14일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 제38회 노사협력대상 시상식에서 축사를 하고 있다. 뉴시스

김 장관은 이날 자신의 X(옛 트위터)에 ‘민주주의는 대화의 힘을 믿는 것’이라는 제목의 글을 올렸다.

김 장관은 “노동자 없는 기업 없고 회사 망하라고 설립된 노조는 없다”며 “제 경험으로 파업만금 어려운 것은 교섭이었다. 파업 자체가 목적이 아니라면 결국 교섭으로 마무리해야 하기 때문”이라고 썼다. 그러면서 ‘함께 살자’ ‘대화가 필요해’를 해시태그로 달았다.

삼성전자 노조가 마지막까지 대화를 통해 접점을 찾아달라는 메시지로 풀이된다.

중앙노동위원회도 이날 삼성전자 노사에 오는 16일 다시 사후조정에 임해 달라고 공식 요청했다. 중노위는 “노사 간 입장 차이를 평화적으로 해결하기 위해 다시 한번 진정성 있는 대화와 실질적인 교섭의 자리로 2차 사후조정회의를 권고했다”고 밝혔다.

앞서 삼성전자 노사는 지난 11일부터 12일까지 중노위 중재로 사후조정을 진행했지만 합의에 이르지 못했다. 첫 사후조정은 2일 차 자정을 넘긴 13일 새벽 노조가 협상장을 떠나면서 결렬됐다.