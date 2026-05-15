바다 "달리기는 내 최고의 행복…여러분도 이 느낌 나눠요"

그룹 'S.E.S.' 출신 가수 바다가 꾸준히 달리기를 하는 이유를 밝혔다.

10일 바다는 자신의 인스타그램에 "바다가 달리기를 권하는 이유"라는 제목의 짧은 영상을 올렸다.

바다는 "운동을 하면서 느끼는 게 일단 가수로서는 원하는 기량의 라이브를 할 수 있다는 것"이라며 "시간이 흐르지 않았다고 팬들에게 느끼게 해드리고 싶은 부분은 제가 하는 노래, 제 목소리"라고 밝혔다.

이어 "S.E.S 때부터 항상 러닝을 해왔지만, 그때 했던 달리기와 지금의 달리기가 좀 다른 거 같다"며 "이제는 인생도 느끼고 내가 진정으로 하고 싶은 게 무엇인지 명확히 알면서 현재의 나를 느끼면서 뛴다. 이게 정말 내가 느끼는 가장 큰 행복이고 최고의 선물"이라고 덧붙였다.

그는 달리기를 통해 얻는 성취감에 대해서도 언급했다. 바다는 "아직 많이 부족하다는 느낌보다 노력하고 있는 내 자신을 잘 알기에 스스로를 당당하게 마주할 수 있다"며 "여러분도 이런 느낌을 함께 나눴으면 좋겠다"고 전했다.

마지막으로 바다는 팬들을 향해 "오늘도 여러분답게, 아름답게 파이팅하시길 바란다. 지금까지 잘해왔고 앞으로도 잘 해낼 것"이라며 따뜻한 응원의 메시지를 남겼다.

<뉴시스>