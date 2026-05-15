에스티로더 상속인, 클림트作 보유 갤러리 전체 기증

미국 화장품 기업 에스티로더의 상속자인 로널드 로더가 오스트리아 화가 구스타프 클림트의 명작 등을 소장한 미국 뉴욕 소재 노이에 갤러리를 뉴욕 메트로폴리탄(메트) 미술관에 기증하기로 했다고 메트 미술관이 14일(현지시간) 밝혔다.



미술관 발표에 따르면 메트 미술관은 오는 2028년 노이에 갤러리와 합병하기로 이날 협약을 체결했다.

'아델레 블로흐-바우어의 초상-1'. 노이에 갤러리 홈페이지 사진 캡처

로널드 로더가 2001년 설립한 노이에 갤러리는 20세기 초반 독일 및 오스트리아 예술품을 주된 전시 작품으로 두고 있다.



특히 영화 '우먼 인 골드'의 소재로도 유명한 클림트의 작품 '아델레 블로흐-바우어의 초상-1'(1907)을 소장하고 있는 것으로 유명하다.



클림트의 대표작 중 하나인 이 작품은 나치에 약탈당했다가 오스트리아 정부 소유가 됐으나 유대인 상속녀가 오랜 법정 투쟁 끝에 지난 2006년 반환받는 데 성공했다.



로널드 로더는 이 작품을 1억3천500만 달러(약 2천억원)에 매입해 노이에 갤러리의 주된 전시작으로 삼았다.



에스티로더 그룹의 상속자인 로널드 로더는 도널드 트럼프 미 대통령과 오랜 친구이자 든든한 정치자금 후원자로도 꼽히는 인물이다. 그는 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장의 장인이기도 하다.



로널드 로더는 이날 성명에서 "2028년 메트 미술관과의 합병은 노이에 갤러리의 유산을 영구적으로 보존하고 강화할 것"이라고 말했다.

<연합>