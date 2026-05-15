‘광주 세 모녀 살해’ 40대, 교도소서 숨진 채 발견… 무기징역 확정 뒤 12년 만

2014년 일가족 3명 살해 혐의

교정 당국 “지난 3월 수용동서 발견… 스스로 목숨 끊은 듯”

광주에서 일가족 3명을 잔혹하게 살해해 무기징역을 선고받고 복역 중이던 40대 남성이 교도소 안에서 스스로 생을 마감한 사실이 뒤늦게 확인됐다.

교도소. 게티이미지뱅크

14일 법무부와 교정 당국 등에 따르면 이른바 ‘광주 세 모녀 살인사건’의 범인으로 해남교도소에서 복역 중이던 A(40대)씨가 지난 3월 수용동 내부에서 숨진 채 발견됐다.

A씨는 지난 2014년 9월 29일 광주 서구의 한 아파트를 찾아가 평소 알고 지내던 여성 B(당시 41세)씨와 B씨의 어머니, 중학생 딸 등 일가족 3명을 잇따라 살해한 혐의로 기소됐다.

당시 조사 결과 A씨는 꽃바구니를 들고 B씨의 집을 방문했다가 말다툼이 벌어지자 홧김에 B씨를 살해한 뒤, 범행이 탄로 날 것을 우려해 뒤이어 귀가한 B씨의 딸과 어머니까지 차례로 살해하는 잔혹함을 보였다. 이 사건은 평화로운 아파트 단지에서 발생한 참극으로 당시 지역 사회에 큰 충격을 안겼으며, A씨는 법원에서 무기징역이 확정됐다.

교정 당국은 현장 상황 등을 토대로 A씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 정확한 경위를 파악한 것으로 알려졌다.