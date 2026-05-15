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“고수온 오기 전 서두르세요”… 전남도, 양식수산물 재해보험 가입 독려

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무안=김선덕 기자 sdkim@segye.com
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기후변화로 발생 시기 빨라져… 가입 기한 6월→5월로 단축
보험료 최대 90% 지원… “자연재해 피해 최소화에 총력”

전남도가 본격적인 여름철을 앞두고 고수온, 적조, 태풍 등 자연재해로 인한 수산물 피해를 최소화하기 위해 양식어가의 재해보험 가입을 당부하고 나섰다. 특히 올해는 기후변화의 영향으로 재해 발생 시기가 앞당겨짐에 따라 가입 기한이 예년보다 한 달 빨라졌다.

 

15일 전남도에 따르면 최근 기상 변동성이 커지면서 고수온 발생 시점이 앞당겨짐에 따라 양식수산물 재해보험 가입 기한이 기존 6월에서 5월 말로 조정됐다.

 

양식수산물 재해보험 홍보물. 전남도 제공
양식수산물 재해보험 홍보물. 전남도 제공

양식수산물 재해보험은 자연재해로 피해를 본 어가의 경영 안정을 돕기 위한 제도로, 전남도는 어업인들의 경제적 부담을 줄이기 위해 정부와 협력해 보험료의 최대 90%를 지원하고 있다.

 

가입 대상 품목은 넙치와 전복(참전복)을 비롯해 조피볼락, 숭어, 참돔 등 해상가두리어류와 육상수조식 양식시설물 등이다. 가입을 희망하는 어가는 가까운 지구별·업종별 수협을 방문해 대상 품목과 보장 내용 등을 확인하고 신청하면 된다.

 

전남도는 실효성 있는 보험 혜택을 위해 가입 대상 품종 확대 등 지속적인 제도 개선을 중앙정부에 건의하고 있다. 지난해의 경우 전남 지역에서 총 1731어가가 보험에 가입했으며, 62건의 재해 피해에 대해 약 48억원의 보험금이 지급돼 어가 경영 회생에 기여한 바 있다.

 

전창우 전남도 친환경수산과장은 “최근 기후변화로 인해 고수온 등 자연재해 위험이 일상화되고 있어 사전 대비가 그 어느 때보다 중요하다”며 “가입 기한이 5월 말로 앞당겨진 만큼, 양식어가에서는 늦지 않게 보험에 가입해 여름철 불시에 닥칠 재해에 대비해달라”고 말했다.

김선덕 기자

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