한예리, ‘백상 워스트 트레서’ 혹평에 “난 충분히 아름다웠어”

배우 한예리가 제62회 백상예술대상 레드카펫에서 착용한 드레스를 둘러싼 일부 혹평에 대해 자신의 생각을 직접 밝혔다.

한예리는 지난 14일 자신의 사화관계망서비스(SNS)를 통해 “검색을 잘 안 해서 이제 봤다”고 글을 올리며 ‘백상예술대상’, ‘한예리’, ‘워스트’ 등의 해시태그를 달았다.

그는 “난 누가 뭐라 해도 내 드레스가 가장 예뻤다”며 “내가 입고 싶은 드레스를 입었을 뿐”이라고 말했다.

지난 8일 열린 백상예술대상 시상식 레드카펫서 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있는 한예리. 한예리 SNS 캡처

이어 “지금의 내 상태는 짧은 머리이고, 내 스태프분들은 최선을 다해주셨다”며 “시상식이라고 해서 매번 무난할 필요는 없다. 이날 난 충분히 아름다웠다”고 덧붙였다.

앞서 한예리는 지난 8일 서울 강남구 감성동 코엑스에서 열린 백상예술대상 레드카펫 행사에 참석했다. 당시 그는 가슴 부분의 대형 플라워 장식이 돋보이는 화이트 홀터넥 드레스와 숏컷 스타일로 등장해 눈길을 끌었다.

다만 독특한 드레스 디자인과 헤어스타일을 두고 온라인에서 부정적인 평가가 나오기도 했다. 일부 누리꾼들은 꽃 장식을 두고 “달걀프라이 같다”는 반응을 보이며 한예리를 ‘워스트 드레서’로 언급했다.

반면 팬들은 “한예리다운 스타일”, “충분히 아름답다”, “개성이 살아 있다” 등의 반응으로 응원을 보냈다. 일각에서는 시상식 패션 역시 획일적인 스타일보다 배우 개인의 취향과 개성을 드러내는 방향으로 변화하고 있다는 의견도 나오고 있다.

한편 한예리는 영화 ‘봄밤’으로 이번 백상예술대상 여자 최우수연기상 후보에 올랐다. ‘봄밤’은 그의 장편 데뷔작인 2009년 ‘푸른 강은 흘러라’를 연출한 강미자 감독과 16년 만에 재회해 호흡을 맞춘 작품이다.