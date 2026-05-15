목포 아파트서 고교생 2명 추락해 숨져… “학업 문제로 고민”

전남 목포의 한 아파트에서 고등학생 두 명이 추락해 숨지는 안타까운 사고가 발생했다.
15일 전남경찰청과 목포경찰서 등에 따르면 전날 오후 11시 19분쯤 목포시 소재 한 아파트 단지에서 A(16)양과 B(17)양이 쓰러진 채 발견됐다. 지나가던 행인 등의 신고를 받고 출동한 119 구급대에 의해 이들은 즉시 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨을 거뒀다.
경찰 조사 결과 또래 친구 사이인 이들은 사고 직전 해당 아파트 13층 옥상에 머물렀던 것으로 파악됐다. 주변 지인들에 따르면 두 학생은 평소 학업 문제 등 진로 고민으로 인해 심적 고통을 호소해왔던 것으로 알려졌다.
경찰은 현장 감식 내용과 유족 진술 등을 토대로 두 사람이 옥상에서 추락해 사망한 것으로 보고 정확한 사건 경위와 동기 등을 조사하고 있다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.