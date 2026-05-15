강단서 20년 보낸 60대, 스승의날 앞두고 3명에게 뇌사 장기기증

20년간 제자들을 가르치고 정년을 바라봤던 60대 교수가 스승의 날을 닷새 앞두고 3명에게 새 삶을 선물했다.



한국장기조직기증원은 지난 10일 삼성창원병원에서 김미향(63) 씨가 간과 양쪽 신장을 기증해 3명의 환자에게 생명을 나누고 떠났다고 15일 밝혔다.

뇌사 장기기증으로 3명에게 생명 나눔 실천한 김미향 씨. 한국장기조직기증원 제공

김 씨는 최근 두통과 어지러움을 호소하던 중 4월 17일 집에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 의식을 찾지 못하고 뇌사 상태에 이르렀다.



가족들은 평소 나눔을 실천했던 고인의 삶을 떠올리며 장기 기증에 동의했다.



외동딸 박다빈 씨는 "엄마를 너무 살리고 싶었던 마음만큼 다른 환자들에게라도 도움이 되고 싶어 기증에 동의했다"며 "경제적으로 넉넉하지 않은 형편에도 늘 베푸는 것을 좋아하셨던 엄마라면 하늘나라에서 좋아해 주실 것"이라고 말했다.



경남에서 태어난 김 씨는 취미가 공부일 만큼 배우고 가르치기를 좋아했다.



쓰러지기 전까지 마산대 교수로 재직하며 20년 근속 공로패를 받는 등 교육에 헌신적이었다. 특히 내년 8월 정년 퇴임을 앞두고서도 제자들의 진로와 장학금 혜택을 위해 발 벗고 나서는 등 제자 사랑이 각별했다고 한다.



김 씨의 빈소에는 이미 졸업해 사회에 진출한 제자들까지 찾아와 마지막 길을 배웅한 것으로 알려졌다.



딸 박다빈 씨는 "진심으로 존경하고, 너무도 사랑하고 소중한 엄마. 나에게 엄마는 세상의 전부인데 이제 어떻게 해야 할지 슬프고 힘들지만, 엄마가 하늘나라에서 평안히 안식할 수 있게 홀로서기 해볼게요"라고 마지막 인사를 전했다.



이삼열 한국장기조직기증원장은 "교육자로, 이웃을 위한 봉사자로 살아오신 김미향 님이 마지막 순간에도 생명나눔으로 숭고한 사랑을 실천하셨다"며 "스승의 날 전해진 이 소식이 많은 분께 생명나눔의 소중한 의미를 되새기는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

<연합>