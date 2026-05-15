李대통령, 다카이치 日 총리와 19일 안동서 정상회담…중동 정세 등 논의

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 이달 19일 경북 안동에서 정상회담을 갖는다.

강유정 청와대 수석대변인은 15일 서면브리핑에서 “다카이치 총리가 이 대통령의 초청으로 19∼20일 1박2일 간 안동을 방문한다”며 “양 정상은 19일 소인수 및 확대 정상회담, 공동언론발표, 만찬 등 일정을 갖고 별도의 친교 일정도 함께할 예정”이라고 밝혔다.

이재명 대통령(오른쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

올해 1월 이 대통령의 일본 나라 방문 후 약 4개월 만에 다카이치 총리가 안동 방문으로 화답함으로써 한·일 양국은 처음으로 정상 간 상호 고향 방문을 실현하게 됐다. 한·일 정상이 서로 상대국을 오가는 ‘셔틀 외교’도 이번 방문을 통해 더욱 공고해질 전망이다.

강 수석대변인은 “이번 정상회담에서 양 정상은 한·일 관계의 발전 방향에 대해 폭넓게 논의하고, 경제, 사회, 국민 보호 등 민생에 직결된 다양한 분야에서 실질 협력을 강화할 예정”이라며 “중동 정세를 포함한 지역 및 글로벌 현안에 대해서도 논의한다”고 설명했다. 그러면서 “다카이치 총리와의 셔틀 외교가 경주에서 나라, 그리고 안동 등 여러 지방 도시로 무대를 확장하면서 양 정상 간의 두터운 유대와 신뢰가 심화하고 한·일 관계의 미래지향적 발전 기반을 더욱 단단히 하는 계기가 될 것”이라고 기대했다.