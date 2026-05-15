'힐스테이트 평거 센트럴’ 16~17일 예비당첨자 동·호 추첨 및 계약 체결

1순위 총 3,753건 접수, 총경쟁률 20.40대 1… 84㎡B 타입 129.33대 1 최고 경쟁률 기록

16일~17일 예비당첨자 대상 동·호 추첨 및 즉시 계약 체결 진행

‘힐스테이트 평거 센트럴’이 정당계약을 성공적으로 마무리한 가운데, 오는 16일(토)부터 17일(일)까지 예비당첨자를 대상으로 동·호 추첨과 계약 체결을 진행한다.

지난달 21일(화) 진행된 1순위 청약에는 총 3,753건이 접수돼 평균 20.40대 1의 경쟁률을 기록했다. 타입별로는 전용 84㎡B가 해당지역 기준 118.00대 1, 전체 기준 129.33대 1로 최고 경쟁률을 기록했다. 전용 84㎡A 역시 해당지역 27.23대 1, 전체 30.33대 1로 1순위 마감됐으며, 전용 105㎡C도 해당지역 14.21대 1, 전체 15.33대 1로 1순위 마감에 성공했다. 이어 22일(수)에는 전용 105㎡A·105㎡B를 대상으로 2순위 청약이 진행됐다.

예비당첨자 동·호 추첨 및 계약 체결은 이틀간 진행된다. 16일(토)에는 특별공급 전용 84㎡A·84㎡B 타입은 오후 1시, 일반공급 전용 105㎡B·105㎡C 타입은 오후 3시부터 입장이 가능하다. 17일(일)에는 일반공급 전용 84㎡A·84㎡B 타입이 오후 1시, 전용 105㎡A 타입이 오후 3시부터 진행될 예정이다. 각 타입별 입장 마감은 입장 시작 30분 후이며, 마감 이후에는 출입할 수 없으므로 시간을 반드시 확인해야 한다.

동·호 추첨 직후 계약금 입금 및 계약체결이 바로 진행되며, 계약 완료 시까지 외출이 불가하다. 이에 따라 방문 전 온라인 계좌이체(모바일 뱅킹)를 미리 준비해야 하며, 입금 및 계약 체결이 지연될 경우 당첨자의 지위를 포기한 것으로 간주돼 해당 동·호는 후순번 예비당첨자에게 공급된다. 본인 계약 시 신분증과 인감증명서(주택공급 계약용), 인감도장이 필요하며, 대리인 계약 시에는 위임장과 대리인 신분증 등 추가 서류가 요구된다.

높은 관심이 이어지는 가운데 ‘힐스테이트 평거 센트럴’은 지하 5층~지상 최고 29층, 2개 동, 총 261세대 규모로 조성된다. 전용 84㎡와 105㎡로 구성된 중대형 평형 중심의 라인업으로, 가족 단위 수요자들의 선호가 높을 것으로 기대된다. 이 단지는 평거동에서 7년 만에 공급되는 새 아파트인 데다 차별화된 설계와 브랜드 프리미엄을 동시에 갖춘 단지로 평가되면서 높은 청약 경쟁률로 이어졌다는 분석이다.

평면 설계는 실거주 만족도를 극대화하는 데 초점을 맞췄다. 전용 84㎡는 넓은 거실과 확장형 발코니를 통해 개방감을 확보했으며, 주방과 거실이 자연스럽게 이어지는 구조로 가족 간 소통을 강화할 수 있도록 설계됐다. 전용 105㎡는 여유로운 공간 구성을 통해 가족 단위 수요를 고려했으며, 공간 간 간섭을 최소화한 효율적인 동선 설계가 특징이다. 전 타입에 팬트리와 드레스룸, 현관 수납 강화 등 수납 특화 설계도 적용돼 실생활 편의성을 높였다.

단지에는 진주 최초로 스카이브릿지 설계가 적용되는 점도 차별화 요소로 꼽힌다. 스카이브릿지는 동 간 연결과 함께 외관의 상징성을 높이는 설계로, 지역 내에서 보기 드문 고급 주거 요소로 평가된다. 남향 위주 배치와 4베이 중심 평면을 적용해 자연 채광을 극대화했으며, 가변형 벽체를 통해 입주민의 라이프스타일에 따라 공간을 유연하게 활용할 수 있도록 했다.

입지 여건도 우수하다. 평거동은 진주 내에서도 생활 인프라와 교육 환경이 잘 갖춰진 주거지로, 단지 인근에는 대형마트와 전통시장, 병원, 금융시설 등이 위치해 있다. 신진초, 진주제일중, 진주여중, 경해여자중·고등학교 등 학군도 형성돼 있어 자녀를 둔 수요자들의 관심이 이어지고 있다. 교통 환경 역시 양호하다. 통영대전고속도로 서진주IC가 인접해 광역 이동이 수월하며, 남부내륙철도는 2031년 개통이 예정돼 있어 향후 교통 여건 개선에 대한 기대감도 높다.

업계에서는 정당계약에 이어 예비당첨자 계약까지 순조롭게 진행될 것으로 전망하고 있다. 한 부동산 관계자는 "1순위에서 대부분의 타입이 높은 경쟁률로 마감됐고, 비규제지역이라는 이점이 투자 수요까지 끌어들인 만큼 예비당첨자 계약 역시 빠르게 소진될 것"이라며 "정당계약 이후 잔여세대 현황에 따라 배정이 결정되므로 예비당첨자들의 관심이 집중되고 있다"고 말했다.

‘힐스테이트 평거 센트럴’ 모델하우스는 진주시 평거동 일원에 마련돼 운영 중이다.