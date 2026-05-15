씨스타 보라, 3년 공백 이유 "정신 건강 안 좋았다"

그룹 씨스타 보라가 3년간 공백기를 가졌던 이유를 밝혔다.

14일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일밤'에는 씨스타 보라가 게스트로 출연했다.

그룹 씨스타 보라. 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일밤’ 화면 캡처

영상에서 보라는 목소리에 대한 고민이 많았다고 털어놨다.

그는 "목소리에 집중하기 위해 노력한다. 평소 집중력, 정신력이 좋은 편인 것 같다"고 말했다.

이에 조현아가 "정신이 건강하겠다"고 하자 보라는 "정신이 안 건강할 때가 있었는데 건강해지려고 노력한다"고 답했다.

이어 "처음엔 내가 그 정도로 안 좋은지 몰랐다. 오히려 안 바쁠 때 안 좋았다"며 "정말 어려운 건데 내가 이겨내야 하지 않냐"고 했다.

그러면서 "정신 건강이 안 좋을 때 '지금 내가 안 좋구나'라는 걸 받아들이고 이겨내야겠다. 그렇게 단순하게 생각했다"고 덧붙였다.

보라는 3년 동안 소속사 없이 지냈던 사실도 밝히며 공백기에 대해 입을 열었다.

그는 "그때 일을 안 한 건 아니지만 옛날에 비해서 안 한 기간이 길다"며 "쉬는 거에 대한 죄책감이 많이 왔다. 그때 내가 계속 했던 말이 '너 언제 쉬어봤어? 지금 쉬어도 되잖아' 이렇게 말했다"고 밝혔다.

이를 들은 조현아는 "이상한 생각이지 않냐. 나도 3일만 쉬어도 '영영 쉬면 어떡하지' 싶어 걱정한다"고 공감했다.

그러면서 "사실 내가 생각했던 너보다 너무 야무지고 단단하고 둥글둥글하다. 되게 넓은 사람 같다. 왜 이런 모습으로 TV에서 안 보여줬냐"고 물었다.

보라는 "나도 내가 마냥 밝은 사람인 줄 알았다. 씨스타로 활동할 때도 활발하게 활동했다. 그 모습도 내가 맞다"고 떠올렸다.

그는 "너무 가식 없고 내가 당연히 맞는데 내가 누구보다 어두운 사람이었더라. 나도 그 모습을 나중에 알았다"며 "난 어두운 사람인데 내가 밝은 걸로 포장하고 있었구나 싶었다. 앞으로는 그냥 나를 보여주고 싶다"고 밝혔다.

<뉴시스>