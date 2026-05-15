김재중 "2세 위해 정자 동결" 고백

가수 김재중이 2세 계획을 전했다.

15일 오후 방송되는 KBS 2TV 요리 예능물 '신상출시 편스토랑'에선 1986년 동갑내기 친구들인 김재중, 최진혁, 윤시윤이 연애, 결혼, 2세 계획 등에 대한 이야기를 솔직하게 쏟아낸다.

김재중. KBS 2TV ‘편스토랑’ 제공

이날 공개되는 VCR 속 김재중은 집에 초대한 최진혁, 윤시윤, 유선호를 위해 직접 만든 특별한 보양식을 대접했다. 이어 훈훈한 네 남자가 함께 요리한 메뉴까지 더해져, 식탁은 더욱 풍성해졌다.

근사한 요리와 함께 네 남자의 솔직한 고민과 싱글 토크도 폭발했다. 결혼 역시 피해 갈 수 없는 주제. 이에 대한 이야기를 나누던 중, 최진혁과 윤시윤은 입을 모아 "어머니 때문에 결혼을 못 하는 것도 있다"라고 깜짝 발언을 했다.

동갑내기 친구인 김재중이 이 발언에 전혀 공감하지 못하자, 윤시윤은 과거 연애 에피소드를 털어놓으며 당시 어머니가 보인 뜻밖의 반응을 공개해 모두를 깜짝 놀라게 했다.

그런가 하면 2세에 대한 이야기가 나오자 김재중은 "남자도 2세 준비를 잘해야 한다"라며 건강한 2세 준비를 위해 정자를 동결했다는 사실을 조심스럽게 털어놨다.

특히 최진혁은 "나도 생각했었다"라며 폭풍 질문을 쏟아냈다.

두 딸의 아빠 MC 붐 지배인 또한 "역시 준비하는 자세가 돼 있다"라며 김재중에 대한 칭찬을 아끼지 않았다는 전언이다.

제작진은 "그러나 김재중은 정작 '다시는 못할 것 같다'라며 고개를 저었다. 그 이유는 방송에서 공개된다"고 예고했다.

<뉴시스>