정성호 법무, 검찰 지휘부와 5·18묘지 첫 참배…"과거사 반성"

구자현 총장 대행 등 대검 수뇌부·일선 지검장 동행

정성호 법무부 장관은 5·18 민주화운동 46주년을 사흘 앞둔 15일 구자현 검찰총장 직무대행 등 검찰 고위 간부들과 함께 광주 국립묘지를 참배했다.



정 장관은 구 대행 등과 함께 방명록을 작성하고 헌화·분향했다.

정성호 법무부 장관(오른쪽)과 구자현 검찰총장 직무대행이 제46주년 5·18민주화운동 기념일을 사흘 앞둔 15일 광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지에 방문해 오월영령에 참배하고 있다.

이어 5·18 당시 희생자의 관을 구하러 가던 중 계엄군 총격에 숨진 박현숙 열사(사망 당시 16세)와 당시 전남대 총학생회장인 박관현 열사 묘를 각각 참배했다.



이날 참배에는 정 장관과 구 대행을 비롯해 이진수 차관, 박규형 대검찰청 기획조정부장, 최지석 공공수사부장, 김태훈 대전고검장, 박철우 서울중앙지검장, 성상헌 남부지검장 등이 함께했다.



법무부 장관이 검찰 간부들과 5·18민주묘지를 찾은 것은 이번이 처음이다.



법무부는 이번 참배 일정에 대해 과거의 잘못을 반성하고 국민 앞에서 새로운 법무·검찰을 선언하기 위해 마련됐다고 설명했다.

정성호 법무부 장관과 구자현 검찰총장 직무대행 등 검찰 고위 간부들이 15일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에 안장된 박현숙 열사의 묘역을 찾아 참배하고 있다.

검찰을 비롯한 국가 권력의 인권 침해 행태를 반성한다는 메시지를 주기 위한 것으로 해석된다.



이들은 민주묘지 안 추모관에서 5·18 민주화운동 소개 영상도 관람할 예정이다.

<연합>