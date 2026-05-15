경찰, 청주 노래방 살인사건 피의자 신상공개위 열기로

충북경찰청은 청주의 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 1명을 살해하고 1명을 다치게 한 혐의(살인)로 구속된 A씨에 대해 신상정보공개 심의위원회를 열기로 했다고 15일 밝혔다.



심의위 개최 예정일은 오는 18일이다.

청주의 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 1명을 살해하고 1명을 다치게 한 혐의를 받는 60대 남성이 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 11일 청주지법에 출석하고 있다.

경찰은 특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률(중대범죄 신상공개법)을 검토한 결과 A씨가 신상공개심의 대상에 해당한다고 판단했다.



공개 요건은 ▲ 범행수단이 잔인하고, 중대한 피해가 발생했을 것 ▲ 피의자가 그 죄를 범했다고 믿을 만한 충분한 증거가 있을 것 ▲ 국민의 알 권리 보장, 피의자의 재범 방지 및 범죄예방 등 공공의 이익을 위해 필요할 것 등이다.



앞서 경찰은 A씨에 대해 사이코패스 진단 검사(PCL-R)를 시도했으나, A씨의 요건 미달로 진행하지 못했다고 설명했다.

10일 살인사건이 발생한 충북 청주시 흥덕구 운천동의 한 노래방 입구에 폴리스라인이 설치돼 있다. 전날 새벽 이곳에서 60대 남성이 지인 2명에게 흉기를 휘둘러 1명이 숨지고, 1명이 크게 다쳤다.

A씨는 지난 9일 새벽 청주의 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 1명을 살해하고 1명을 다치게 한 혐의를 받는다.



술에 취한 상태였던 A씨는 피해자들이 각각 잠자고 있던 방에 들어가 이들과 말다툼을 벌인 뒤 범행했다.



경찰은 A씨가 사전에 흉기를 소지하고 있었던 점을 토대로 평소 이들에게 원한을 품고 계획적으로 범행을 저질렀는지 등 구체적인 범행 동기를 조사 중이다.

<연합>