李, 고향서 은사 만나 “정말 고맙습니다”…모교 동문과 함께 오찬

이재명 대통령은 스승의날인 15일 고향인 경북 안동에서 초등학교 시절 은사를 만나 감사의 뜻을 표했다.

이 대통령은 이날 안동의 한 식당에서 초등학교 6학년 때 담임을 맡았던 은사인 박병기씨와 삼계초등학교 동문을 만나 오찬을 함께했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면브리핑을 통해 밝혔다. 안 부대변인은 “이 대통령은 과거 여러 차례 박 선생님에 대한 감사와 존경의 뜻을 밝혀왔다”고 전했다.

이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 도산1리 마을에서 열린 모내기행사에서 마을주민들과 인사를 나누고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 은사의 가슴에 카네이션을 달아준 뒤 “선생님, 정말 고맙습니다”라고 말하며 포옹했다. 동문들 역시 “스승의 은혜에 감사드린다”라는 인사와 함께 꽃바구니를 전달하며 감사와 존경의 마음을 전했다. 박씨는 “이런 자리를 마련해줘서 정말 감사하다”며 “오늘 정말 행복한 날”이라고 말했다.

이 대통령은 은사, 동문들과 함께 불고기, 두부김치, 배추전 등으로 오찬을 함께하며 학창시절 추억과 서로의 근황에 대해 이야기를 나눴다. 박씨는 “정말 감격스럽다. 어떤 선생님이 이런 영광을 누릴 수 있을까 싶다”며 눈시울을 붉히기도 했다. 박씨는 이 대통령에게 “나라를 제자리로 잡아줘서 고맙다”며 “가는 곳마다 ‘이재명 잘한다’는 이야기가 많이 들려 기분이 참 좋다”고 말했다. 또 “끝까지 지금처럼 멋지게 해내리라 믿는다”며 “고향의 발전을 위해서도 각별히 힘써달라”고 당부했다.

이 대통령은 “선생님께 다시 한 번 감사드린다”며 “친구들도 이렇게 함께해줘서 정말 반갑고 고맙다. 좋은 세상에서 모두 건강하게 잘 살아가자”고 인사를 전했다.