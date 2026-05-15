"제2의 미토스 막아라"…미·중, AI 보안 위협 공동 대응 나서나

앤트로픽의 자율형 AI 모델 ‘미토스’로 충격을 받은 미국과 중국이 AI 보안 관련 대화를 본격적으로 시작할 것으로 보인다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 14일(현지시간) 미 경제방송 CNBC와 인터뷰에서 “두 AI 강대국이 대화를 시작할 것”이라며 “비(非)국가 행위자들이 이러한 모델을 손에 넣지 못하도록 AI 모범관행을 어떻게 발전시켜 나갈지에 관한 프로토콜을 마련할 것”이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 대통령의 중국 방문을 수행 중인 베선트 장관은 “우리가 중국과 AI에 대해 건전한 논의를 할 수 있는 이유는 두 나라가 이 분야에서 선두에 있기 때문”이라며 “만약 중국이 우리보다 앞서 있다면 논의는 불가능할 것”이라고 덧붙였다.

사진=AFP연합뉴스

‘클로드 미토스’가 만든 전 세계적 충격이 양국간 이번 대화를 촉발한 것으로 보인다. 미토스는 프로그래밍 업무를 대행하는 기존 AI의 성능을 넘어 내부 전산망과 운영체제(OS) 등의 보안상 취약점까지 탐지하고 분석할 수 있어 전 세계적 위기감이 확산하고 있다. AI가 인간 해커를 뛰어넘는 속도로 보안 취약점를 탐지하고 공격 도구를 직접 생성할 수 있다는 점에서 기존 사이버 보안 체계로는 대응이 어려워졌다는 경고가 속속 나오는 중이다.

앤트로픽은 현재 검증과 대응 체계 마련을 위해 미토스 모델을 일부 미국 기업들에만 제한적으로 접근할 수 있도록 했다. 그러나, ‘제2의 미토스’가 언제든 출현할수 있다는 점에서 두 AI 강대국이 이 문제를 협상 의제로 올린 것이다.

베선트 장관은 이날 인터뷰에서 구글의 제미나이와 오픈AI에서 나올 대규모 언어모델(LLM)에서 “급격한 도약”을 예상한다고 밝혔다. 베선트 장관은 미 상무부가 중국 기업 약 10개 사에 엔비디아 H200 칩 구매를 이미 승인했는데도 실제 배송된 건은 아직 없다는 로이터 보도에 대해 질문 받자 그 문제에 관해 “많은 얘기를 주고받았다”고 답했다.