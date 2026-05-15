“가전이 만든 여유, 매트리스에서 완성되는 휴식”… 슬립퍼, 2026 혼수 시장 공략

식기세척기와 로봇청소기 등 이른바 ‘편리미엄’ 가전이 신혼생활의 필수품으로 자리 잡으면서, 가사노동에서 비교적 자유로워진 신혼부부들의 관심이 휴식의 질을 좌우하는 침실로 향하고 있다. 가전 기술의 발달로 확보된 여유 시간이 부부의 여가와 건강한 수면으로 이어지면서, 혼수 리스트에서 매트리스가 차지하는 비중과 예산도 과거보다 커지는 추세다.

이처럼 수면의 질을 중시하는 경향은 시장 지표에서도 확인된다. 국가데이터처의 ‘2024년 무급 가사노동 가치 평가’에 따르면 1인당 일평균 가사노동 시간은 2019년 대비 3.8% 감소했다. 국내 매트리스 시장 역시 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 시장조사업체 Grand View Research에 따르면 국내 매트리스 시장은 2025년 약 3억2천만 달러 규모를 기록했으며, 향후 연평균 6.3% 성장할 것으로 예상된다. 이는 혼인 건수가 감소하는 가운데서도 수면의 질과 휴식 경험을 중시하는 소비 경향이 확대되면서, 프리미엄 매트리스를 중심으로 한 수요가 지속되고 있음을 보여준다.

침대 전문 브랜드 슬립퍼(SLEEPER)는 이러한 시장 변화에 맞춰 사용자의 신체 특성과 수면 자세에 최적화된 맞춤형 수면 환경을 제안하고 있다. 특히 고도화된 매트리스 기술력을 바탕으로 하이엔드 수면 설계를 적용한 ‘시그니처’, 탄성과 안락함의 균형에 초점을 맞춘 ‘하이브리드’, 지지력 중심의 ‘밸런스드’와 ‘스테이블’ 등 다양한 라인업을 선보이고 있다.

그 중에서도 시그니처 라인은 슬립퍼의 최상위 기술 규격이 적용된 모델이다. 대표적으로 ‘시그니처 프라임’은 34.5cm의 하이 유로탑 구조에 80kg/m³급 고밀도 메모리폼을 적용해 체압 분산 기능을 극대화했다. 하부 베이스에는 티타늄 포켓스프링을 탑재해 내구성과 지지력을 동시에 확보했다. 백화점 전용 모델인 ‘시그니처 익스클루시브’의 경우 100kg/m³ 초고밀도 메모리폼과 마이크로 포켓스프링을 이중으로 배치해 보다 정밀한 수면 환경을 구현한다.

슬립퍼 관계자는 “가전을 통해 가사 노동 시간을 단축했다면, 이제는 그 시간을 얼마나 밀도 있는 휴식으로 채우느냐가 혼수의 완성도를 결정한다”라며 “개인별로 세분화된 강도와 레이어를 선택할 수 있는 맞춤형 솔루션이 고관여 수면 시장의 새로운 기준이 되고 있다”라고 분석했다.

개인별 체형에 따른 최적의 매트리스를 제안하기 위해 서비스 체계도 강화하고 있다. 슬립퍼는 전국 주요 백화점 매장 및 공식 쇼룸을 통해 ‘일대일 매트리스 맞춤 상담’을 운영 중이다. 사전 예약 후 방문한 고객에게는 평소 수면 습관과 선호하는 지지력을 분석하고, 시그니처를 비롯한 전 라인업을 충분히 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

슬립퍼 관계자는 “매트리스는 직접 누워보고 신체 반응을 확인하는 과정이 필수적인 고관여 제품”이라며 “쇼룸 방문 고객을 대상으로 한 맞춤 설치 상담 및 구매 시점별 다양한 프로모션 혜택을 운영 중이니 공식 채널을 통해 예약 후 방문하는 것을 권장한다”라고 전했다.