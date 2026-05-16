유재석, 노홍철 방송 은퇴 막았다

노홍철이 과거 방송 활동을 그만두려 했던 순간, 유재석의 한마디 덕분에 마음을 바꿨다고 털어놨다.

15일 노홍철의 유튜브 채널에는 '노홍철 깜짝 놀란 요즘 청년들 현실적인 월세살이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 노홍철은 인간관계의 중요성을 언급하며 방송 초창기 일화를 전했다.

그는 "부모님이 어릴 때 친구를 잘 만나야 된다고 했다"며 "누구를 만나냐가 (중요하다). 방송 생활도 (예전이) 기억난다"고 말했다.

이어 "이제 딱 그만둬야지 하고 (제작진에) 얘기했더니 그때 방송 같이 했던 재석이형이 그만두지 말라고 했다"고 회상했다.

노홍철은 당시 자신의 방송 활동에 대해 "저는 재능이 있어서가 아니라 특이한 애로 태어나서 다른 경험이 많으니 토크쇼에서 내 얘기를 했다"고 설명했다.

그러면서 "에피소드가 끝없는 게 아니지 않나"라며 "(에피소드를) 다 쓰고 그만하겠다고 했더니, 재석이형이 '내가 볼 때는 너 재능있는 것 같다'고 말했다"고 밝혔다.

이어 "그럼 내가 '딱 1년만 하고 그만두자' 그렇게 했던 게 지금 이십 몇 년을 하고 있다"고 덧붙였다.

<뉴시스>