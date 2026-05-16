강미나, 1년 간 10kg 감량 "배우 포스"…비결은 '샌드위치 반 개'?

가수 겸 배우 강미나가 1년 만에 10kg을 감량하며 완벽한 '배우 비주얼'을 뽐내 화제다.

14일 유튜브 채널 '인생84'에는 '드디어 돌아온 강미나'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에서 기안84는 오랜만에 재회한 강미나를 보고 "살이 또 빠졌다. 점점 말라간다"며 놀라움을 보였다.

강미나는 "살을 많이 뺐다. 마지막으로 봤을 때보다 아마 10kg 정도 빠진 것 같다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 1년 전보다 훨씬 홀쭉해진 강미나의 모습에 기안84는 "이제 살짝 배우 포스가 난다"며 감탄을 표했다.

몰라보게 예뻐진 강미나의 다이어트 비법은 의외로 소박했다. "어떻게 뺐냐"는 질문에 강미나는 "운동은 안 하고 샌드위치를 하루에 두 끼씩 먹었다"고 답했다. 이에 기안84가 "샌드위치는 맛있는데, 살 빠질 음식이 아니지 않느냐"고 반문하자 강미나만의 독특한 조절법이 공개됐다.

강미나는 "샌드위치 하나를 주문해 절반으로 자른 다음에 반쪽은 점심에 먹고 남은 반쪽은 저녁에 먹었다"며 "결국 배고픈 걸 참은 것"이라고 솔직하게 털어놨다. 극한의 식단 관리 중에도 "정 못 참겠으면 김치찜을 시키거나 엽기떡볶이로 '치팅 데이'를 가졌다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

최근 근황에 대해서는 "지금은 살짝 쪄서 3kg 정도 올라온 상태"라며 "홍보 기간이라 너무 붓지 않게 관리만 하고 있다"고 전했다. 강미나가 수줍게 "이건 오프 더 레코드(비밀)다"라고 말하자, 기안84는 "통통했을 때도 귀여웠다"며 따뜻한 응원을 건넸다.

한편 강미나는 최근 다양한 작품을 통해 배우로서 입지를 다지고 있다. 넷플릭스 '기리고'에서는 소원을 이뤄주는 앱의 저주로 죽음을 예고받은 고등학생들의 고군분투를 그려냈다. 이어 오는 6월 공개되는 tvN 드라마 '내일도 출근!'을 통해 본격적인 행보를 이어갈 예정이다.

<뉴시스>