노홍철 "피습 당해 압구정 현대 50평대 이사…4억 하락"

방송인 노홍철이 집값 하락 경험을 고백했다.

15일 유튜브 채널 '노홍철'에는 '노홍철 깜짝 놀란 요즘 청년들 현실적인 월세살이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 노홍철은 과거 압구정 현대아파트로 이사한 후 괴한으로부터 피습을 당했던 일을 언급했다.

노홍철은 "열심히 일해서 압구정 현대아파트를 샀다. 지금처럼 비싸진 않았다"면서 "거기 살다가 한번 두들겨 맞았다"고 했다.

앞서 노홍철은 2008년 자신의 집 앞에서 정신병력이 있는 괴한에게 폭행을 당했다. 심한 폭행에도 노홍철은 오히려 가해자에게 "괜찮으시냐"며 다독이는 모습을 보인 걸로 알려져 있다.

노홍철은 "테러를 당했다. 정신이 아픈 분이라 생각하지 못했고, 뭔가 오해가 있다고 생각했다. 나를 죽일 듯이 때렸다. 피가 철철 났다"고 말했다.

이어 "나중에 경찰이 출동하면서 진정이 되고 주변에서 보안이 철저한 곳으로 이사를 가라고 하더라. 어디로 갈까 하다가 또 일을 열심히 해서 평수를 넓혀서 (같은 아파트의) 30평대에서 50평대로 갔다"고 밝혔다.

노홍철은 "되게 싸다고 잘 샀다고 생각했는데 사고 4억이 떨어지더라"면서 "실은 그때 부모님께 여기에 집을 사드릴 테니 12층 사시고 내가 11층에 살겠다고 했는데 엄마·아빠가 기존에 살던 동네에 친구들이 생긴 거다. 우리 엄마 성격이 나랑 비슷해서 부녀회장 하고 난리가 났다. 집을 사주겠다는데 두 분 다 너무 싫다고 했다"고 털어놨다.

그러면서 "그 당시에 현대 아파트가 18억까지 떨어졌는데 지금 90억이더라. 53평 로얄층이었다"라며 씁쓸해했다.

<뉴시스>