전지현, 식사 습관 공개…"오후 2시 첫 끼, 건강식으로 배부르게"

배우 전지현이 자신만의 식사 습관을 공개했다.
16일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 콘텐츠 ‘핑계고’에는 ‘나들이는 핑계고’라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에는 영화 ‘군체’의 주연 배우 전지현, 지창욱, 구교환이 출연했다.
이날 유재석은 게스트들의 식사 습관에 대해 자연스럽게 질문을 던졌다. 먼저 지창욱은 "아침을 잘 안 먹는다"며 "아침에 배가 고픈 적은 거의 없는 것 같다"고 했다.
이어 "첫 끼는 언제 먹냐"는 질문에는 "스케줄 가면서 먹거나 점심으로 먹는다"고 답했다. 그러자 유재석은 저녁 시간도 궁금해했고, 지창욱은 "저는 야식을 좋아해서 야식으로 끝난다"고 털어놨다.
이에 유재석은 "그러니까 아침에 안 배고픈 거다"라고 단번에 정리했고, 지창욱 역시 "맞다"고 인정했다.
전지현도 자신의 식사 습관을 공개했다. 그는 "점심을 늦게 먹는다. 한 2시쯤 첫 끼를 먹는다"며 "배고프니까 많이 먹는다"고 말했다.
이어 "첫 끼는 건강식 위주로 배부르게 먹고, 저녁은 제가 먹고 싶은 걸 먹는다"고 덧붙였다.
<뉴시스>