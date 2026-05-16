전지현, 식사 습관 공개…"오후 2시 첫 끼, 건강식으로 배부르게"

배우 전지현이 자신만의 식사 습관을 공개했다.

16일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 콘텐츠 ‘핑계고’에는 ‘나들이는 핑계고’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 영화 ‘군체’의 주연 배우 전지현, 지창욱, 구교환이 출연했다.

사진=뉴시스, 유튜브 캡처

이날 유재석은 게스트들의 식사 습관에 대해 자연스럽게 질문을 던졌다. 먼저 지창욱은 "아침을 잘 안 먹는다"며 "아침에 배가 고픈 적은 거의 없는 것 같다"고 했다.

이어 "첫 끼는 언제 먹냐"는 질문에는 "스케줄 가면서 먹거나 점심으로 먹는다"고 답했다. 그러자 유재석은 저녁 시간도 궁금해했고, 지창욱은 "저는 야식을 좋아해서 야식으로 끝난다"고 털어놨다.

이에 유재석은 "그러니까 아침에 안 배고픈 거다"라고 단번에 정리했고, 지창욱 역시 "맞다"고 인정했다.

전지현도 자신의 식사 습관을 공개했다. 그는 "점심을 늦게 먹는다. 한 2시쯤 첫 끼를 먹는다"며 "배고프니까 많이 먹는다"고 말했다.

이어 "첫 끼는 건강식 위주로 배부르게 먹고, 저녁은 제가 먹고 싶은 걸 먹는다"고 덧붙였다.

<뉴시스>