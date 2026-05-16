"비바람은 제가 맞고 제 탓으로 돌릴 것…삼성인 자부하게 최선 다하자"

"회사 내부 문제로 불안 심려 끼쳐…국민·전세계 고객께 사과"

이재용 삼성전자 회장은 16일 "지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때"라고 말했다.



이 회장은 이날 오후 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국하면서 "노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분, 우리는 한 몸 한 가족"이라며 이처럼 말했다.

일본 출장을 마치고 귀국한 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 입장문을 읽고 있다. 연합뉴스

그는 "매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠다"며 "우리 한번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해 봅시다"라고 강조했다.



이어 "저희 회사 내부 문제로 불안과 심려를 끼쳐드린 점 전 세계 고객분들께 진심으로 사과드린다"며 "항상 저희 삼성을 응원해 주시고 사랑해 주시고 또 채찍질해 주시는 우리 국민 여러분께 머리 숙여 사죄드린다"고 밝혔다.



그는 "끝으로 저희 문제 해결을 위해 애써주고 계시는 정부와 관계자 여러분께 고맙다는 말씀드린다"며 "걱정을 끼쳐 드려 죄송하다는 말씀 고객 여러분들과 국민 여러분들께 다시 한 번 머리 숙여 올린다"고 덧붙였다.



이 회장이 대국민 사과를 한 것은 2019년 이후 7년 만이다.



이 회장은 준비한 원고를 꺼내 읽은 뒤 자리를 떠났다.



사과의 발언을 할 때 세 차례에 걸쳐 고개를 숙이기도 했다.



이 회장은 해외 출장 중 노조 파업을 앞두고 일정을 변경해 급거 귀국한 것으로 알려졌다.



삼성전자 노동조합 공동투쟁본부는 오는 21일부터 내달 7일까지 18일간 총파업을 벌일 계획이다.



최근까지 파업 참가 의사를 밝힌 조합원은 4만6천명이 넘었으며 노조는 최대 5만명의 조합원이 파업에 참여할 것이라고 주장했다.



전날 삼성전자 사장단은 "지금은 매 순간 글로벌 경영환경이 급변하는 무한경쟁의 시대다. 회사 내부 문제로 시간을 허비할 수 없다"며 노조에 대화 재개를 요청했다.



그러나 노조는 사측 대표 교섭위원의 교체와 성과급 제도화와 상한 폐지 등 핵심 요구에 대한 사측의 입장 변화가 우선이라는 입장이다.

<연합>