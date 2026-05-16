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이재용 삼성전자 회장 “국민 여러분께 머리 숙여 사죄드린다” [전문]

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권이선 기자 2sun@segye.com
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노조 총파업 예고에 첫 공식 입장 발표

이재용 삼성전자 회장이 오는 21일 노조의 총파업 예고를 5일 앞두고 16일 “항상 저희 삼성을 응원해 주시고 사랑해 주시고 또 채찍질 해 주시는 우리 국민 여러분께 머리 숙여 사죄드린다”며 “매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠다”고 입장을 밝혔다.

일본 출장을 마치고 귀국한 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 입장문을 읽고 있다. 연합뉴스
일본 출장을 마치고 귀국한 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 입장문을 읽고 있다. 연합뉴스

이 회장은 이날 오후 2시30분께 김포공항을 통해 귀국하면서 “우리 한번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해 보자”고 강조했다. 이번 총파업 사태와 관련해 이 회장이 공식 입장을 낸 것은 이번이 처음이다.

 

다음은 이재용 회장의 입장문 전문.

 

저희 회사 내부 문제로 불안과 심려를 끼쳐드린 점 전 세계 고객분들께 진심으로 사과드립니다.

 

그리고 항상 저희 삼성을 응원해 주시고 사랑해 주시고 또 채찍질 해 주시는 우리 국민 여러분께 머리 숙여 사죄드립니다.

 

노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분 우리는 한 몸 한 가족입니다. 지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때입니다.

 

매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠습니다. 우리 한번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해 봅시다.

 

끝으로 저희 문제 해결을 위해 애써주고 계시는 정부와 관계자 여러분께 고맙다는 말씀드립니다.

 

걱정을 끼쳐드려 죄송하다는 말씀드립니다. 고객 여러분들과 국민 여러분들께 다시 한 번 머리 숙여 사과 올립니다.

권이선 기자

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