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이재용 “삼성은 한 가족”…총파업 앞두고 노조에 호소

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권이선 기자 2sun@segye.com
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이재용 삼성전자 회장이 노조의 창사 두 번째 총파업을 앞두고 “삼성은 한 몸, 한 가족”이라며 노조와 임직원에게 힘을 모아달라고 호소했다. 회사 내부 문제로 국민과 고객에게 심려를 끼친 데 대해서는 고개를 숙여 사과했다.

해외 출장을 마치고 급거 귀국한 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 머리 숙여 사죄 인사를 하고 있다. 연합뉴스
해외 출장을 마치고 급거 귀국한 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 머리 숙여 사죄 인사를 하고 있다. 연합뉴스

이 회장은 16일 오후 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국하면서 “노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분, 우리는 한 몸 한 가족”이라며 “지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때”라고 밝혔다.

 

그는 “매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠다”며 “우리 한번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해 봅시다”라고 말했다. 이 회장은 이어 “회사 내부 문제로 불안과 심려를 끼쳐드린 점 전 세계 고객분들께 진심으로 사과드린다”며 “삼성을 응원하고 사랑해 주시고 채찍질해 주시는 국민 여러분께 머리 숙여 사죄드린다”고 했다. 또 “문제 해결을 위해 애써주고 계시는 정부와 관계자 여러분께도 감사드린다”며 거듭 사과했다.

 

이 회장은 준비한 원고를 읽은 뒤 자리를 떠났으며, 사과 발언 도중 세 차례 고개를 숙였다. 이 회장은 해외 출장 중 노조 파업을 앞두고 일정을 변경해 이날 귀국한 것으로 알려졌다. 이 회장이 공개석상에서 대국민 사과를 한 것은 2015년 메르스 사태, 2020년 경영권 승계 및 노조 문제 관련 사과 이후 세 번째다. 2022년 10월 회장 취임 이후로는 처음이다.

 

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부는 성과급 투명화와 상한 폐지, 제도화 등을 요구하며 21일부터 다음 달 7일까지 18일간 총파업에 들어갈 계획이다. 최근까지 파업 참가 의사를 밝힌 조합원은 4만6000명을 넘었고, 노조는 최대 5만명이 참여할 수 있다고 보고 있다.

 

노사 갈등이 이어지는 가운데 정부도 중재에 나섰다. 김영훈 고용노동부 장관은 전날 노조 지도부를 만난 데 이어 이날 삼성전자 사장단과 면담하고, 사측에도 대화에 적극 나서달라고 당부했다. 다만 노조는 사측 대표 교섭위원 교체와 성과급 제도화·상한 폐지 등 핵심 요구에 대한 입장 변화가 우선이라는 입장이다.

권이선 기자

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