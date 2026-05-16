홍준표, 정원오 공방에 “내 돼지발정제 사건 떠올라…정책 대결해야”

“결국 될 사람은 되게 돼 있다”

홍준표 전 대구시장이 더불어민주당 정원오 서울시장 후보의 과거 폭행 사건 의혹을 둘러싼 공방과 관련해 “네거티브 논쟁은 그만하고 정책 대결을 하라”고 밝혔다.

홍준표 전 대구시장. 뉴스1

홍 전 시장은 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “50여년 전 내가 하지도 않은 ‘하숙집 돼지 발정제’ 사건을 드루킹을 이용해 덮어씌워 문재인 전 대통령이 대선을 치렀듯이 (정 후보의) 30여년 전 모호한 사건을 선거의 쟁점으로 삼아 서울시장 선거를 하는 것을 보니 참 아쉽다는 생각을 지울 수가 없다”고 적었다.

이어 “온갖 사유로 이재명 당시 더불어민주당 대선 후보를 기소했어도 국민들은 이재명 후보를 대통령으로 선출했다”며 “오바마 전 미국 대통령은 고등학교 시절 마약을 했다고 자백까지 한 대선을 치렀어도 미국 국민들은 압도적으로 오바마를 지지했다”고 말했다.

그러면서 “네거티브 유혹은 늘 판세를 요동치게 하지만 결국 될 사람은 되게 돼 있다”며 “선거 후유증을 남기는 네거티브 논쟁은 그만하고 정책 대결을 하라”고 강조했다.

홍 전 시장은 또 “이번에는 처음으로 정치가와 행정 실무가의 대결”이라며 “서울시민들의 선택이 어떻게 될지 결말이 흥미롭다”고 덧붙였다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 16일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 서울시민체육대축전 개막식에 참석해 자리에 앉아 있다. 뉴시스

정 후보는 1995년 서울 양천구청장 비서로 일하던 당시 연루된 폭행 사건을 두고 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 측과 공방을 벌이고 있다.

국민의힘 측은 해당 사건이 5·18 민주화운동 관련 언쟁이 아니라 여성 종업원 외박 및 성매매 강요 문제에서 비롯됐다고 주장했다. 반면 정 후보 측은 관련 의혹이 허위 조작이라며 반박했다.

국민의힘 주진우 의원은 정 후보로부터 폭행 피해를 입었다고 주장하는 인물의 육성 녹취를 공개하기도 했다. 이에 정 후보 측은 ‘허위·왜곡 네거티브 공세’라며 반박하고 강경 대응 방침을 밝혔다.

한편 홍 전 시장이 언급한 ‘하숙집 돼지 발정제 사건’은 대학생 시절 하숙집 친구들의 성범죄 모의와 관련한 내용을 자서전에 담아 대선 기간 논란이 된 사안을 말한다.