손흥민, 4번째 월드컵 간다…북중미 월드컵 태극전사 26인 발표

카스트로프, 혼혈 선수 최초 월드컵행

강원FC 수비수 이기혁도 승선

대한민국 축구대표팀 주장 손흥민(LAFC)이 개인 통산 네 번째 월드컵 무대에 나선다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독은 16일 서울 종로구 KT 온마당에서 2026 북중미 월드컵에 출전할 태극전사 26인의 최종 명단을 발표했다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독(왼쪽)과 주장 손흥민. 연합뉴스

손흥민은 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨), 이재성(마인츠) 등과 함께 최종 명단에 포함됐다. 이로써 손흥민은 2014 브라질, 2018 러시아, 2022 카타르 월드컵에 이어 네 번째 월드컵 본선 무대를 밟게 됐다.

옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 외국 태생 혼혈 선수 최초로 한국 축구대표팀 월드컵 명단에 이름을 올렸다.

독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 카스트로프는 지난해 9월 평가전을 앞두고 소속 축구협회를 대한축구협회로 변경한 뒤 꾸준히 대표팀에 발탁돼 왔다.

강원FC 수비수 이기혁도 최종 명단에 포함됐다.

홍명보호에 승선한 이기혁. 한국프로축구연맹 제공

이기혁은 2022년 동아시안컵 홍콩전에서 대표팀 데뷔전을 치렀으며, 현재까지 A매치 출전은 이 한 경기가 전부다. 홍 감독 체제에서는 지난해 11월 북중미 월드컵 아시아 예선 명단에 한차례 포함됐으나 출전하지 못했고, 이번에는 무릎 부상으로 제외된 김주성(히로시마)의 빈자리를 채우게 됐다.

일각에서는 추가 선수 선발 가능성도 거론됐지만, 홍 감독은 26인 최종 명단을 조기에 확정했다. 다만 강상윤, 조위제(이상 전북)와 19세 골키퍼 윤기욱(서울) 등 3명의 유망주는 훈련 파트너로 동행한다.

대표팀은 18일 인천국제공항을 통해 미국 유타주 솔트레이크시티 사전캠프로 출국한다. 손흥민을 비롯한 해외파 선수들은 현지에서 합류할 예정이다.

대표팀은 현지에서 트리니다드토바고, 엘살바도르와 평가전을 치른 뒤 6월5일 베이스캠프가 마련된 멕시코 과달라하라로 이동한다.

조별리그 A조에 속한 한국은 체코, 멕시코, 남아프리카공화국과 차례로 맞붙는다.