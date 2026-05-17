손흥민, 홍명보호 탑승해 생애 네 번째 월드컵 도전나선다...‘깜짝 발탁’의 주인공은 강원의 왼발잡이 센터백 이기혁

‘손세이셔널’ 손흥민(LAFC)가 생애 네 번째 월드컵 무대에 나선다. A매치 경험이 단 1경기에 불과한 강원FC의 왼발잡이 ‘멀티 센터백’ 이기혁은 2026 북중미 월드컵 최종 엔트리에 ‘깜짝 발탁’ 됐다.

홍명보 대한민국 축구 국가대표팀 감독이 16일 오후 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 최종 명단 발표 기자회견에서 발언하고 있다. 사진 = 뉴시스

홍명보 한국 축구대표팀 감독은 16일 서울 종로구 KT 온마당에서 2026 북중미 월드컵에 나설 태극전사 26인의 최종 명단을 발표했다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL)는 물론 유럽 5대 리그 통틀어 아시아 최초의 득점왕 출신인 손흥민을 필두로 이강인(파리 생제르맹), 김민재(뮌헨), 이재성(마인츠) 등 유럽파 핵심 자원들은 예상대로 최종 명단에 포함됐다. 손흥민은 2014년 브라질을 시작으로 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에 이어 4번째 월드컵에 출격이다. 측면 수비와 중앙 미드필더 소화가 가능한 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 외국 태생의 혼혈 선수로는 처음으로 한국을 대표해 ‘꿈의 무대’에 선다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 16일 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 열린 2026 북중미 월드컵 최종 명단 발표 기자회견에서 코치진과 함께 기념촬영을 하고 있다. 사진 = 연합

2018 러시아의 이승우(전북), 2022 카타르의 이강인, 오현규처럼 관심을 모았던 깜짝 발탁의 주인공은 이기혁이었다. 이기혁의 A매치 출전 경험은 2022년 동아시안컵 홍콩전 한 경기에 불과하다. 홍 감독 체제에서는 2024년 11월 북중미 월드컵 아시아 예선 경기를 앞두고 한 번 소집됐을 뿐 경기에 나서지는 못했던 이기혁은 지난 3월 평가전에서 무릎을 다쳐 낙마한 김주성(히로시마)의 빈 자리를 채운다.

이날 추가로 몇 명을 더 선발해 미국 유타주 솔트레이크시티에서 열리는 사전캠프에서 ‘무한경쟁’을 이어갈 수도 있다는전망이 나오기도 했지만, 홍 감독은 26인의 최종명단을 조기에 확정했다. 대신 강상윤, 조위제(이상 전북)과 19세 골키퍼 윤기욱(서울) 등 3명의 어린 유망주를 ‘훈련 파트너’로 데려간다.

홍명보호 본진은 18일 인천국제공항을 통해 미국 유타주 솔트레이크시티 사전캠프로 떠난다. 손흥민을 비롯한 해외파는 곧바로 사전캠프로 합류한다. 사전캠프에서는 31일(이하 한국시간) 오전 10시 트리니다드토바고, 6월 4일 오전 10시 엘살바도르와 평가전을 치른다. 두 경기 모두 솔트레이크시티의 브리검영대BYU 사우스 필드에서 개최된다.

홍명보 대한민국 축구 국가대표팀 감독이 16일 오후 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트에서 2026 FIFA 북중미 월드컵 최종 명단 발표 기자회견을 하고 있다. 사진=뉴시스

◇ 2026 북중미 월드컵 최종명단(26명)

▲ GK= 조현우(울산) 김승규(도쿄) 송범근(전북)

▲ DF= 김민재(뮌헨) 조유민(알샤르자) 이한범(미트윌란) 김태현(가시마 앤틀러스) 박진섭(저장) 이기혁(강원) 이태석(아우스트리아 빈) 설영우(즈베즈다) 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 김문환(대전)

▲ MF= 양현준(셀틱) 백승호(버밍엄) 황인범(페예노르트) 김진규(전북) 배준호(스토크시티) 엄지성(스완지시티) 황희찬(울버햄프턴) 이동경(울산) 이재성(마인츠) 이강인(PSG)

▲ FW= 오현규(베식타시) 손흥민(LAFC) 조규성(미트윌란)

▲ 훈련 파트너= 강상윤 조위제(이상 전북) 윤기욱(서울)