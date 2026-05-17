[속보] 與 “‘정청래 겨냥 SNS 테러모의’ 제보”…경찰에 수사의뢰

강준현 더불어민주당 선거대책위원회 공보단장이 17일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 ‘정청래 대표 암살단 모집 등 테러모의 제보 및 경찰 수사의뢰’ 관련 긴급 기자회견에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 SNS상에서 정청래 대표에 대한 테러 모의가 있다는 제보가 잇따라 접수돼 경찰에 수사를 의뢰했다고 17일 밝혔다.

중앙당 선거대책위원회 강준현 공보단장은 이날 국회에서 연 기자회견을 통해 “공식 선거운동 기간을 고작 나흘 앞둔 상황에서 SNS 단체방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다”며 “어제 당 차원에서 경찰에 신속한 수사 의뢰와 함께 철저한 신변 보호 요청을 했음을 알린다”고 말했다.

강 단장은 해당 테러 모의와 관련해 지역이나 집단이 특정된 게 있느냐는 질문엔 “수사를 해봐야 한다”고 답변했다.

강 단장은 ‘단순한 분노 표출이 아닌 조직적인 모의 정황인가’라는 질문엔 “단순한 분노 표현이 아니고 구체적인 표현까지 언급됐기 때문에 수사 의뢰를 진행하게 된 것”이라고 설명했다.

그러면서 “테러뿐 아니라 테러 모의만으로도 중대 범죄”라며 “그 배후를 포함해 신속한 수사 절차 개시를 촉구한다”고 강조했다.

아울러 “무의식에 자리 잡은 공포심으로 스스로 몸을 사릴 수밖에 없게 하는 그 자체로 이미 심각한 선거운동 방해 행위”라며 “이러한 테러 모의로 인해 정 대표의 행보가 위축된다면 대한민국 미래에 해를 가하는 정치적 폭력이자 협박”이라고 지적했다.