吳 "무주택청년, 20%만 내면 '서울내집'"…부동산 공약 박차

무주택청년이 지분 20% 보유…SH가 나머지 부담·지분 80% 보유

"서울 성장할수록 청년 자산 커져…개발 이익이 미래세대 자산으로"

국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 17일 종로구 선거 캠프에서 무주택 청년이 주택 가격의 20%만 내면 나머지는 공공이 부담하는 '서울내집'을 도입하겠다고 공약했다.



19~39세 무주택 청년이 서울 주택 중위 가격 12억원 이하 주택 중 원하는 집을 선택해 신청하면, 서울주택도시개발공사(SH)가 이를 매입하는 방식이다. 청년은 집값 20%만 내고, 나머지는 SH가 낸다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 17일 서울 종로구 선거 캠프에서 무주택 청년이 주택 가격의 20%만 부담하면 서울주택도시공사(SH)와 공동 지분 형태로 집을 매입할 수 있는 '서울내집' 부동산 공약을 발표하고 있다. 연합뉴스

집 지분 20%는 청년이 갖고 80%는 SH가 보유하지만, 사고파는 모든 결정은 청년이 내릴 수 있고, 집을 팔면 시가에 따라 자기 지분만큼 돌려받는다. 다만, 전월세를 놓는 것은 안 된다.



재원은 도시계획 결정 과정에서 생기는 공공기여금으로 '개발이익 청년자산화 기금'을 조성해 충당하겠다고 오 후보는 설명했다.



오 후보는 '서울내집' 8천호를 도입하면 실행 중이거나 발표된 신혼부부용 장기전세 '미리내집'(2만호), 역세권 임대주택 '청년안심주택',(2만호) , 대학 새내기를 위한 '새싹원룸'(1만호), 반값으로 시작하는 '바로내집'(600호)에 더해 총 8만2천호의 '서울찬스 5종 주택'을 공급하게 된다고 강조했다.



오 후보는 "서울이 성장할수록 청년 자산도 커지는 구조가 진정한 의미의 도시 성장"이라며 "개발 이익이 소수의 지갑이 아닌 미래 세대의 자산으로 흘러가는 시스템을 서울이 처음으로 만들겠다"고 말했다.



오 후보는 오후에도 수도권재건축재개발연합회와 정책간담회를 열어 연일 부동산 이슈를 부각하는 데 주력할 계획이다.



한편, 오 후보는 공약 발표 후 기자들과 만나 더불어민주당 정원오 후보가 영동대로 지하개발 현장에서 철근 누락이 확인된 것과 관련해 해명하라고 한 데 대해 "현대그룹이 자사 비용과 책임으로 하는 공사이고, 경위가 불거진 것도 현대건설이 스스로 인정해 보고한 것"이라며 "건설회사 단순 실수를 정치 쟁점화하는 정원오 캠프가 쫓기는 모양"이라고 맞받았다.

<연합>