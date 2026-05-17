워시 美 연준 차기의장, 쿠팡 주식 매각…앞서 이사직도 사임

케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장이 취임 전 쿠팡 모기업인 쿠팡아이앤씨(이하 쿠팡) 주식을 대거 매각한다.

16일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시 자료에 따르면 워시 차기 연준 의장은 보유 중인 쿠팡의 A형 보통주 10만2363주를 매각하겠다고 신고했다.

케빈 워시 미 연방준비제도 차기 의장. 로이터연합뉴스

워시 차기 의장이 매각하는 쿠팡 주식은 2021년 8월부터 2025년 6월까지 이사회 활동 보상으로 네 차례에 걸쳐 받안 양도제한조건부주식(RSU)으로, 신고서상 매각 예정 주식의 시장가치는 168만1998달러(약 25억2000만원)이다.

다만 워시 차기 의장이 보유한 쿠팡 주식은 45만9000여주로, 이번 매각분은 보유 지분의 약 22.3%에 해당한다.

워시 차기 의장이 쿠팡 주식을 매각하려는 것은 연준 의장 취임에 따른 이해 상충 소지 해소 차원으로 풀이된다. 연준 윤리 규정은 의장과 이사가 개별 기업의 주식을 보유할 수 없도록 한다.

이 때문에 워시 차기 의장은 취임 전에 나머지 쿠팡 지분에 대한 추가 매각 신고를 한 것으로 예상된다.

워시 차기 의장은 2019년 10월부터 쿠팡 이사로 활동해왔다. 그는 지난 13일 연준 의장으로 상원에서 인준받으면서 쿠팡 이사직을 사임한 바 있다.

쿠팡은 공시에서 워시 이사의 사임이 연준 의장 취임에 따른 것이라고 설명하면서 “회사의 운영, 정책, 관행과 관련한 이견에 따른 것이 아니다”고 밝혔다.

화장품 기업 에스티로더의 상속자 로널드 로더의 사위이기도 한 워시 차기 의장은 역대 연준 의장 중 최고 부자로 꼽힌다.

지난 4월 공개된 재산신고 내역에 따르면 그와 배우자의 공동 보유 자산은 최소 2억 달러(약 3000억원)에 이른다.